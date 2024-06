Alors qu’ils affronteront les Toulousains dans un Matmut Stadium à guichets fermés pour une rencontre sans enjeu sportif, les Lyonnais de Félix Lambey ont toutefois dû digérer une énième contre-performance en déplacement suivie d’un majuscule coup de gueule du capitaine Baptiste Couilloud, l’un des rares irréprochables du vestiaire…

Il y avait tout pour une grande fête ce samedi au Matmut Gerland. Et pourtant, une fois de plus, votre comportement en déplacement vous a valu de débuter la semaine dans une atmosphère tendue…

Il y avait évidemment pas mal de déception après Montpellier, parce qu’il s’agissait d’une treizième défaite à l’extérieur en autant de déplacements. Forcément, après ce genre de match, il y a de l’agacement, de l’énervement… Mais en même temps, sachant notre maintien déjà validé, je ne pense pas que cela puisse gâcher ce dernier match. Comme on est plutôt performant à domicile, il y a au sein du groupe la motivation de le rester jusqu’au bout. On a la chance de pouvoir célébrer nos partants et nos retraités de façon sereine, ça doit rester un bon moment. Cette défaite à Montpellier a fait ressortir la frustration de cette saison mais honnêtement, au fond de moi, ce n’est ce match-là qui me fait ressentir le plus de déception cette saison. Les efforts, on aurait pu et dû les faire avant.

Excédé par une nouvelle correction reçue à l’extérieur, le Lyonnais Baptiste Couilloud n’a pas mâché ses mots pour condamner le manque d’engagement criant de certains de ses coéquipiers.



Tout de même, le discours musclé de Baptiste Couilloud estimant que "des joueurs ont triché toute la saison" n’a pas pu être sans impact au sein du vestiaire…

Baptiste a parlé à chaud après le match, et s’il y en a bien un au sein du groupe qui a le droit et la légitimité pour dire ce genre de choses, c’est bien lui, et je le rejoins à 200 %. On est arrivé à un tel point cette saison que plus grand-chose ne nous impacte, aujourd’hui. Honnêtement, même après ça, il ne s’est rien passé d’exceptionnel cette semaine. Il y a eu beaucoup de déception lundi, de la frustration, de l’énervement, et surtout l’envie de clôturer cette saison qui nous pèse. À tous. Personne n’a remis en cause le discours de Baptiste parce que lui, au moins, il a fait ce qu’il fallait sur le terrain cette saison. Contrairement, peut-être, à d’autres.

Vous parliez de la fête aux partants prévue samedi… Le fort renouvellement d’effectif prévu à l’intersaison suffira-t-il à changer les attitudes la saison prochaine, selon vous ?

J’ai bon espoir, au-delà des départs et des arrivées, que cette saison nous serve. À titre personnel, je l’ai tellement mal vécue que je n’ai plus jamais envie de revivre ça, je ne peux pas l’imaginer. J’espère que ce que je ressens moi, les autres le ressentent aussi, et qu’il y aura un déclic à partir de là. Toutes les saisons servent, et j’espère qu’on aura appris de celle-là, pour ne pas renouveler les mêmes erreurs, autant pour les joueurs que pour le staff. On doit trouver des solutions en tant que groupe, et la motivation sera là pour prendre un maximum de points en début de saison. On a bien compris que le moindre écart à domicile peut se payer durant toute une saison. C’est la leçon de l’année, et j’espère qu’on saura s’en servir.

Le Stade toulousain vous a rendu un fier service voilà deux semaines en allant s’imposer à Montpellier. Avez-vous prévu un petit cadeau à vos hôtes ?

(il se marre) On se l’est beaucoup dit cette semaine, on peut remercier Toulouse, c’est vrai. Après, on a quand même aussi joué nos matchs, on s’est fait mal sur le terrain… Certes, Toulouse nous a fait basculer du bon côté en gagnant à Montpellier, mais on s’est aussi battus dur de notre côté pour maintenir le club. Dans le même temps, on a bataillé jusqu’au bout des arrêts de jeu pour vaincre le Racing, et avant cela on avait battu Bordeaux, La Rochelle… ce à quoi Montpellier n’était pas arrivé. Ce n’était pas notre objectif, le maintien, mais on se l’a mérité sur l’ensemble de la saison autant que Toulouse a mérité sa victoire à Montpellier, donc non, il n’y aura pas de cadeau prévu pour le Stade (sourire).