Près d’un mois après l’altercation entre Matthieu Jalibert et Grégory Alldritt lors de la défaite du Stade rochelais face à l’UBB, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, est brièvement revenu sur le sujet.

Le geste avait fait longuement parler. Le 11 mai dernier, lors de UBB – Stade rochelais, après un essai marqué par Damian Penaud suite à une bourde de Grégory Alldritt, le demi d’ouverture international des Bleus, Matthieu Jalibert, avait adressé une "nuquette" au capitaine du XV de France. Vexé par ce geste de provocation, Alldritt avait pris à partie son adversaire du soir. S’en était alors suivi une rapide altercation entre les deux hommes.

Si l’affaire semble désormais classée, le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes de L’Équipe : "Je pense que ça ne part pas d’un mauvais sentiment de Matthieu mais c’est très maladroit et je comprends la réaction de Greg. Il s’en veut terriblement, il est en colère. Matthieu, content sur l’essai, le branche un peu comme à l’entraînement mais on n’est pas à l’entraînement. Il l’a oublié. Ils sont copains. À ce moment-là, ils ne sont pas sur la même planète. L’un rit et l’autre souffre."

Fabien Galthié n’a évidemment pas surenchéri, mais semble néanmoins regretter le geste de son ouvreur : "Je n’en ferai pas une polémique avec eux mais j’en parlerai peut-être s’ils ont envie. Il y a une forme d’intelligence chez ces joueurs que je respecte. Matthieu s’est excusé, mais que valent des excuses par rapport au buzz terrible que cela a déclenché ? Malheureusement, ça ne va pas le rattraper."