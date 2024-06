Blessé gravement au genou droit, il a profité de sa convalescence pour prendre sept kilos, dont quatre de muscle. Un changement de cap pour progresser à l’aube de ses 30 ans.

Pendant longtemps, les suiveurs du RCT couplaient Rebbadj à l’adjectif longiligne. Ce monde appartient au passé pour celui qui était chambré par son ami Ollivon pour sa proportion "à perdre cinq kilos" à chaque match. Victime d’une rupture du ligament croisé, le 22 avril 2023, à Castres, le deuxième ligne est entré "dans la salle du temps" avec "soulagement". "La veille, je n’avais pas dormi. J’étais inconsciemment en train de sentir que mon corps me lâchait après des années à enchaîner. J’étais à bout, mon niveau n’était d’ailleurs pas bon et les critiques étaient justifiées. Je jouais pour jouer, j’étais épuisé et je ne prenais plus aucun plaisir. Le Top 14 est si dur… J’ai serré les dents sans jamais me plaindre auprès de mes coachs pour le bien de mes équipiers et de ce maillot. Mais lors de ma blessure, je me dis : "Enfin, je vais pouvoir me reposer et déconnecter !" C’était ça mon sentiment après cette période horrible mais je ne regrette rien."

Sa convalescence est rythmée de bonheur, avec la découverte de la paternité, et de travail. "Swan m’avait parlé de sa volonté de prendre du poids pour gagner en densité au contact, présente Sébastien Bourdin. C’est quasiment impossible de le faire pendant la compétition avec la destruction des fibres et les impacts. Avec notre cellule, et grâce notamment à Cédric Vivant, spécialiste de la réhabilitation sans impact, il a fait un travail qualitatif en salle avec en complément une bonne nutrition." Une corvée pour l’intéressé ? "Jamais ! J’ai toujours aimé la salle (rires). L’après-midi, j’y allais même en cachette." C’est la partie nutrition qui a été plus délicate à gérer pour ce profil "ectomorphe". "Il a un métabolisme qui élimine énormément, insiste le directeur de la performance. Il a le droit et même le devoir de manger beaucoup plus que les autres." Un menu devenu une routine : "Riz et poulet, un kilo le midi et le soir. Pour le reste, ce sont des collations à base de fromage blanc (rires)." Le résultat est bluffant : en quinze mois, de janvier 2023 à avril 2024, l’international français (3 sélections) passe de 115 kg (11,2 % de masse grasse, masse maigre à 102 kg) à 121 kg (12,7 %, à 106,3 kg).

Rebbadj : "Mes lifteurs me traitent de gros sac"

Il reste le révélateur du terrain. "J’étais à la ramasse (rires). J’avais mal de partout. J’étais très inquiet après une semaine de reprise, j’avais le sentiment d’avoir fait une énorme connerie avec une incapacité à changer de direction et une perte de confiance en touche." Le Port-de-Boucain peut compter sur les conseils de Charles Ollivon, passé par ces doutes lors de la même blessure, et le soutien du staff. "Il doit stabiliser son poids et apprendre à l’utiliser à bon escient, poursuit Bourdin. Il va devoir aussi être attentif à la récupération sur ses articulations. Pour le terrain, même s’il perd un peu en aptitude de déplacement, tout est une question de balance." Pour cela, le secret n’en est pas : "J’ai bouffé du rab en cardio comme jamais." Et le plaisir dans tout ça ? "Je suis passé du dégoût à aimer à nouveau ce sport. Je veux jouer chaque match parce que je prends du plaisir à être plus dense. Je ne suis plus le même joueur avec ce poids… Et tant pis si mes lifteurs me traitent de gros sac (rires)."