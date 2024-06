Rendez-vous encore marginal il y a peu, autour des matchs de rugby, la bodega est devenue "the place to be", à Paris, Toulouse, Pau ou ailleurs. Explication d’une mode qui génère une économie non négligeable.

C‘est la nouvelle martingale des clubs de Top 14. La Bodega. Elles fleurissent dans les enceintes des clubs que ce soit en structures temporaires ou tout simplement complètement intégrées au stade comme au Racing 92 ou au Stade français. Selon le dictionnaire Larousse, une Bodega est un terme d’origine hispanique qui définit un petit bistrot ou un petit bar à vin. Dans le rugby français, c’est plutôt un lieu qui se veut le plus grand possible, pour accueillir les supporters pour des moments de convivialité en après match.

Le Stade toulousain fait office de précurseur en la matière quand, il y a un peu plus de dix ans, ses dirigeants et son président Didier Lacroix, ont voulu diversifier leur revenu et proposer une expérience match à ses spectateurs qui ne dépendait plus seulement de la rencontre. Située juste à côté de sa tribune Nord, en bas du quart de virage, elle s’adresse aux supporters qui ne viennent qu’avec des places sèches. Très vite, le bouche-à-oreille a fonctionné et la Bodega est devenue l’endroit le plus couru en après match. Un lieu festif, qui rassemble supporters, mais aussi joueurs qui préfèrent l’ambiance plus décontractée, aux endroits réservés aux partenaires (loges…), mais aussi tout simplement à un public venu voir un spectacle mais aussi et surtout se retrouver entre amis.

Pendant longtemps, le rugby a chouchouté ses spectateurs "prémiums". Ceux qui avaient accès à la fameuse réception d’après-match, disposant de billets avec hospitalité. Reste que ce marché s’adresse d’abord et avant tout aux entreprises et partenaires, et il ne concerne qu’une petite partie de l’affluence d’un match. Or le Top 14 (et dans une moindre mesure le Pro D2) attire de plus en plus de monde. Selon les derniers chiffres communiqués par la LNR, chaque match de Top14 a attiré en moyenne 14 997 personnes. Chiffre qui est largement battu à Bordeaux (près de 27 000), à Toulouse (18000) ou encore à La Rochelle (16 000).

Le succès de celle de Toulouse lui a fait faire des petits. Ces dernières années, Lyon lors de son déménagement au Matmut Stadium (ex-Gerland), a créé son lieu en misant sur ses spécificités locales à savoir la gastronomie. Les deux clubs parisiens et leurs stades modernes (Paris La Défense Arena et Jean-Bouin) ont aussi investi dans les Bodegas. à Jean-Bouin, c’est un salon VIP qui a été transformé en night club. à Nanterre, la Bodega s’invite directement la pelouse de l’Arena. Il faut dire qu’à Paris plus qu’ailleurs, l’accueil du public est fondamental, tant l’offre de spectacle y est diversifiée.

"Nous sommes à Paris, avec une grosse offre de spectacle, alors après avoir soigné nos hospitalités et espaces partenaires, nous nous sommes tournés vers le grand public", indiquait le directeur général du Stade français Paris, Thomas Lombard qui a fait de l’expérience stade une de ses priorités. "Pour cela, nous avons créé un endroit fermé, accessible, iconique, accueillant où le public peut rester après match et rencontrer les joueurs. Résultat, notre Bodega d’une capacité de 2 000 places affiche complet à chaque rencontre à domicile. Nous sommes obligés de refuser du monde. Nous avons un gros turnover dans notre public, mis à part nos abonnés. On cherche à ce que les personnes qui ne viennent au stade qu’une à deux fois par an, passent la meilleure des expériences et reviennent trois à quatre fois par an", poursuivait-il.

Proximité des joueurs

Chez les soldats roses, on développe la proximité entre joueurs et spectateurs. Il n’est pas rare de voir les rugbymen passer derrière le comptoir en après match et jouer les serveurs pour leurs fans. Ajoutez à cela, une décoration du lieu soignée, des DJ jouant les classiques des troisièmes mi-temps rugbystiques, et vous avez les clefs d’un vrai succès.

Chez les voisins du Racing, on n’est pas en reste. Les Ciel et Blanc installent leur Bodega en après match, sur la pelouse de leur aréna. Comme les joueurs, les spectateurs bénéficient toute l’année de l’ombre protectrice d’une structure en acier où il fait 20° toute l’année, à l’abri du vent et de la pluie. Au Racing, la Bodega promet aussi des soirées à thèmes (Halloween, Week-end neige, la plage à Paris, …) tant et si bien qu’une bonne part du public ne vient pas seulement pour voir les chevauchées de Nolan Le Garrec, mais pour profiter de cette ambiance et de l’endroit.

Tout ça a permis aux clubs de Top 14 de gonfler leur affluence – "Nous avons un gros turnover dans notre public, mis à part nos abonnés. On cherche à ce que les personnes qui ne viennent au stade qu’une à deux fois par an, passent la meilleure des expériences et reviennent trois à quatre fois par an", glissait Thomas Lombard - et ont vu leur chiffre d’affaires progresser.

Ainsi les recettes jours de match, sont passées de 35 millions d’euros pour l’ensemble des clubs de Top 14 en 2019-2020 à 46 millions en 2021-2022 puis à près de 57 millions l’an passé ! Ces revenus pèsent près de 14 % du budget d’une SASP d’un club. Dans le détail, cela se résume à un chiffre d’affaires moyen de près de 28 millions d’euros par club en progression de près de 30 % sur dix ans. Le rugby professionnel a donc tout intérêt à préserver et à développer son esprit de fête !