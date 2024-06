Revigorés par leur récente victoire face à la Section paloise, les Racingmen abordent l’ultime déplacement de la phase régulière, à La Rochelle, avec l’envie d’en découdre.

Si le Racing 92 n’est pas encore tout à fait certain de participer au sprint final du championnat, le club des Hauts-de-Seine se trouve néanmoins en ballottage favorable, au moment d’aborder la dernière journée de la phase régulière. Passé un succès plutôt convaincant face à la Section paloise il y a quelques jours (24-15) et à l’heure de rejoindre le stade Marcel-Deflandre, les Racingmen ont donc haussé le ton au bon moment et semblent aujourd’hui habités d’une nouvelle foi en l’avenir. Sûrs de leurs forces dans le combat d’avants et largement dominateurs dans le jeu au sol face aux Béarnais (sept ballons grattés), les Franciliens ont également fait savoir par la bouche de leur manager, Stuart Lancaster, qu’ils n’étaient plus aujourd’hui très loin de leur pic de forme. "La victoire à Auxerre doit nous servir de base, disait Hassane Kolingar. Mais il faudra être encore bien plus forts face au Stade rochelais, si nous voulons rivaliser là-bas." Ici, les motifs d’espérer ne manquent pourtant pas et de toute évidence, les leaders de combat de l’entité francilienne semblent avoir profité de la dernière escapade bourguignonne pour relever la tête et éviter à leur Racing une navrante sortie de route.

Nyakane laissera un bon souvenir

Ici, on pense d’abord à Camille Chat, auteur jusqu’ici d’une saison sur courant alternatif et redevenu ces dernières semaines le fer de lance du paquet d’avants francilien : à La Rochelle, les Racingmen compteront donc une nouvelle fois sur la puissance de leur talonneur international, dont l’agressivité dans le jeu au sol est également intéressante, qui plus est lorsqu’elle est couplée à celles de Will Rowlands et Siya Kolisi. Dans le sillage de Camille Chat, le Springbok Trevor Nyakane semble avoir de son côté décidé de quitter la banlieue ouest (il rejoindra les Sharks dans quelques semaines) en laissant un bon souvenir à ses dirigeants et, après avoir soufflé le chaud et le froid ces trois dernières saisons, est en train de prouver qu’en matière de tenue de mêlée, il présentait aujourd’hui plus de garanties que ses concurrents au poste, Thomas Laclayat, Cedate Gomes Sa ou Gia Kharaishvili.

Dès lors ? Le Racing, boosté par son week-end auxerrois, ne se présentera pas à La Rochelle en victime expiatoire et, conscient que les Maritimes ne sont plus aussi conquérants qu’ils ne le furent naguère, a même dans l’idée de prouver à Teddy Thomas, Yoan Tanga, George-Henri Colombe, Brice Dulin ou Teddy Iribaren que leur ancienne maison n’est pas encore "has-been"…