Jonathan Danty s’est exprimé sur les conséquences de ses différentes commotions. Le centre du Stade rochelais n’a pas été épargné, notamment sur les deux derniers exercices et évoque une altération de la vue qui l’oblige, depuis peu, à porter des lunettes.

Le sujet de la sécurité des joueurs et en particulier celui des commotions fait toujours autant de bruit dans le milieu du rugby. Et le centre du Stade rochelais et du XV de France (30 sélections) a relancé les débats. Jonathan Danty a subi plusieurs commotions depuis ses débuts dans le monde professionnel et encore plus sur les deux dernières saisons. Des chocs qui fragilisent la santé des joueurs sur le court comme sur le long terme. Le Rochelais s’est exprimé sur l’une de ses dernières commotions face au Leinster (quart de finale de Champions Cup) auprès d’RMC Sport : "Avant le Tournoi, j’ai vu un orthoptiste qui s’est rendu compte que ma vue avait été dégradée suite à cette commotion. J’ai un petit souci maintenant sur la vue de près. Je dois porter des lunettes au maximum pour pouvoir reposer mes yeux".

J’ai subi une altération de la vue

Celui qui n’avait jusqu’ici jamais eu l’obligation de porter de lunettes a donc pris l’habitude de les poser sur le nez. Jonathan Danty avoue les porter le plus souvent après les entraînements et les matchs puisque cela correspond aux périodes "où je suis le plus fatigué. Le centre de 31 ans avoue : "Ça pèse car cela reste mon intégrité physique. J’ai subi une altération de la vue, ça reste léger mais on ne sait jamais comment le corps peut réagir sur le long terme".

SI l’international s’est ensuite montré rassurant quant à sa pratique du rugby à haut niveau assurant qu’il n’avait pas d’appréhension en match, les sujets des commotions et de la santé des joueurs posent une nouvelle fois question. Car si la prudence est aujourd’hui de mise, avec des règles de plus en plus strictes, rien ne peut réellement empêcher les dommages physiques d’un sport d’un contact où les risques existent malgré tout.

Face au Racing 92, ce samedi, Jonathan Danty devrait former la paire avec Jules Favre au centre de l’attaque rochelaise. Une confrontation cruciale pour conserver une place dans le top 6.