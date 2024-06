Les Auvergnats n’ont plus que le top 8 à jouer à l’aube de la dernière journée de Top 14. Face au MHR, les Jaunards tenteront de revenir en Champions Cup.

Le rêve s’est transformé en cauchemar. À Mayol, l’espoir fou d’une qualification pour les barrages a été balayé par la furie varoise. Une semaine après une claque qui a le mérite de ne laisser aucun regret dans les valises clermontoises, les Jaunards doivent maintenant arracher une place dans le top 8, synonyme de qualification en Champions Cup. Le hasard du calendrier et des dynamiques est censé offrir une situation très favorable aux hommes de Christophe Urios. Dans leur antre du Michelin, face à une équipe montpelliéraine déjà focalisé sur son barrage, l’ASM doit une revanche à sa Yellow Army. Et pour la der’ des der’ cette saison, Christophe Urios est monté au front en milieu de semaine. Lui qui laisse d’habitude la parole à ses adjoints le mardi ou mercredi a tenté de recadrer ses troupes. "Je n’avais pas envie de les exposer, on en a pris 50, c’est moi qui passe devant, c’est à moi d’assumer. Même chose pour le capitaine. Ce n’est évidemment pas le match que l’on attendait. On a fait le match que je ne pensais même pas pouvoir faire. Cela montre tout le chemin qu’il reste à parcourir. Nous ne sommes pas encore une vraie équipe", cinglait le boss clermontois.

Faites mieux !

Sur bien des aspects, un retour en Champions Cup est presque indispensable pour Clermont. Médiatiquement, financièrement et sportivement, la grande sœur des coupes continentales n’a que très peu d’équivalent à sa cadette, la Challenge Cup. En finissant huitièmes, les Clermontois pourraient également se satisfaire d’une légère amélioration par rapport à la saison passée. Dixièmes l’an dernier, les Jaunards visaient mieux qu’une "simple" place de top 8, mais ils auraient sans doute signé pour ce défi lorsqu’ils étaient à quatre points de Montpellier, début mai. "Nous devons remplir notre contrat fixé par le président c’est-à-dire être dans le top 8 et enfin comme dans toutes les fins de saison, il y a des départs, il faut être dignes des gens qui partent et de faire en sorte qu’ils quittent le club dans les meilleures conditions" martèle Christophe Urios. Sans plusieurs cadres, la venue de Montpellier pourrait déjà être un bon signal pour les Auvergnats, mais c’est justement contre des équipes "mixtes" (Toulon, Bordeaux-Bègles et Toulouse) que l’ASM s’est inclinée par trois fois au Michelin cette saison. Contre des Héraultais qui n’auront rien à jouer, sauf pour le plaisir, les Clermontois seraient bien inspirés de réveiller la rigueur et la précision qui leur avait fait tant de bien ces dernières semaines…