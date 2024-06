Les Crusaders ont prolongé deux cadres de leur effectif pour les saisons à venir. Le deuxième ligne Scott Barrett et le talonneur Codie Taylor ont prolongé l’aventure pour deux années supplémentaires.

L’actuel capitaine des Crusaders, Scott Barrett (70 sélections, 30 ans, 1m98, 119 kg) ainsi que Codie Taylor (84 sélections, 33 ans, 1m83, 109 kg) porteront bien les couleurs de la franchise néo-zélandaise pour les saisons à venir. Les deux All Blacks ont décidé de prolonger leur contrat pour deux saisons supplémentaires, soit pour les trois prochaines saisons. Arrivé en 2014, le deuxième ligne aux 40 essais sous le maillot des Crusaders poursuivra donc l’aventure avec son club de toujours. Scott Barrett explique : "Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir l’opportunité de prolonger. J’ai encore beaucoup à offrir aux Crusaders et j’ai hâte de contribuer au maillot rouge et noir pour les trois prochaines années."

Contribuer au succès que nous avons connu

De son côté, le talonneur, arrivé un an plus tôt, compte déjà sept saisons au club et reste l’un des précieux cadres de cette équipe un brin en difficulté depuis le début de la saison : "Les Crusaders occupent une place particulière dans mon cœur. J’ai déménagé à Christchurch avec l’objectif de jouer un jour pour ce club spécial, et avoir la carrière que j’ai eue jusqu’à présent est incroyable. L’idée de poursuivre ma carrière de rugbyman en Nouvelle-Zélande et avec ce club était important pour moi et j’espère pouvoir contribuer au succès que nous avons connu", assure Codie Taylor.

Scott Barrett & Codie Taylor ain't going anywhere \ud83d\ude24\ud83d\udd25



Champion de la saison précédente, les Crusaders se trouvent en bas du classement, à la neuvième place du Super Rugby. Une position rarement occupée par le club le plus titré de ce championnat. Pour rappel, à l’issue de la saison dernière Scott Robertson avait quitté le navire pour remplacer Ian Foster à la tête des All Blacks. Rob Penney avait donc pris le relais à l’issue de la Coupe du monde 2023.