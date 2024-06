Avec leur victoire à Madrid, l’équipe de France masculine a réussi à se placer parmi les favorites pour le tournoi olympique. Les Bleus étaient à la recherche de ce nouveau statut et ils comptent bien l’assumer.

À Madrid, l’équipe de France a remporté la grande finale du Seven Series, mais elle a aussi gagné quelque chose qui vaut plus que tout l’or du monde : cette fameuse confiance qui permet aujourd’hui de croire dur comme fer à la médaille d’or lors des prochains jeux Olympiques de Paris fin juillet. Le rugby à VII est une guerre psychologique permanente, aussi bien sur le terrain que dans l’approche de la compétition. Il faut marquer les esprits, instiller la peur chez ses adversaires, d’autant plus que le niveau des meilleures nations mondiales est très homogène, comme l’a démontré la finale de Madrid où toutes les équipes candidates à l’or olympique s’étaient présentées avec leurs forces vives pour prendre cet ascendant psychologique avant le grand rendez-vous parisien.

Il fallait voir la volonté de l’Argentine de retrouver les sommets après une fin de saison régulière en demi-teinte. Il était aussi évident que les Fidji avaient décidé de retrouver leur magie légendaire, la puissance de la Nouvelle-Zélande, la malchance de l’Irlande éliminée de la course à la médaille après deux défaites au point en or prolongation. "C’est un niveau tellement homogène, tellement relevé avec des joueurs fantastiques, que de gagner et être champions du monde aujourd’hui, c’est hors norme", analysait presque incrédule Jérôme Daret, le boss tricolore tout heureux d’être parvenu à atteindre son objectif qui était de placer son équipe au niveau des favoris pour les JO, comme il l’avouait avant de débuter la grande finale de Madrid. "Nous avons envie d’envoyer un signal fort donc c’est cette guerre psychologique que nous avons envie de maîtriser. Nous sommes challengers aujourd’hui. C’est notre place, mais nous aimerions mieux."

Trois jours plus tard, Jérôme Daret pouvait donc revoir agréablement sa copie en pensant que ces Bleus arriveront à Paris dans la peau de "rookie favori", même s’ils ne seront pas têtes de série et devraient retrouver notamment les Fidji dans leur poule. La victoire en demi-finale face à ces mêmes Fidjiens (21-14) à Madrid a donc une saveur particulière. "Maintenant, on a encore une étape importante à venir, reconnaissait Jerôme Daret. On a franchi une montagne, mais la montagne, il y en a toujours une deuxième. On va vite regarder le sommet qui se présente à nous."

Le plein de confiance

Mais il ne fait aucun doute que l’équipe de France a changé de statut, que la présence d’Antoine Dupont, utilisé comme "impact player" ou "match winner" à Madrid a changé le rapport de force parmi les prétendants. Le Toulousain reconnaissait que le sacre madrilène pouvait avoir des conséquences dans les prochaines semaines : "Ce titre donne de la confiance à tout le monde. Pouvoir gagner et montrer que nous sommes capables de rééditer la même performance qu’à Los Angeles dans un contexte différent, en battant les meilleures équipes du circuit, ça montre que nous sommes capables de remporter l’or olympique." Cette équipe de France assume pleinement ses ambitions. Après une semaine de repos pour récupérer du tournoi de Madrid, les Bleus seront de nouveau au travail dès lundi du côté de Capbreton pour se lancer vers l’objectif ultime.