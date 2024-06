Si le Biarritz olympique était rétrogradé par l’Autorité de Régulation du Rugby, c’est Rouen qui serait alors repêché de Nationale au Pro D2. Philippe Marty, le patron du club normand, dit les siens "prêts" à pallier toute éventualité mais s’interroge aussi sur les délais accordés aux repreneurs biarrots…

En cas de rétrogradation du BOPB la semaine prochaine, votre club, relégué sportivement en Nationale, serait finalement maintenu en Pro D2. Comment vivez-vous cette situation ?

Il y a différentes façons de répondre à votre question. Derrière le feuilleton biarrot, il y a déjà les vies de dizaines de salariés : à Rouen, on ne souhaite pas le malheur des autres et c’est important d’avoir ça en tête.

Mais si Biarritz était néanmoins rétrogradé mardi…

(il coupe) On serait prêts, oui. Je vous rappelle que nous avons été relégués en Nationale qu’à l’ultime minute du dernier match de phase régulière et qu’on s’est battu jusqu’au bout. Ces dernières semaines, on a créé un effectif pour être évidemment compétitif en Nationale mais jusqu’à la dernière journée de Pro D2, j’ai naturellement travaillé sur un scénario de maintien. Nous serions donc opérationnels. Economiquement comme sportivement, rester en Pro D2 serait mieux pour nous, ça va de soi.

Que souhaitez-vous, désormais ?

On souhaite que le feuilleton biarrot ait une finalité rapide. On a ainsi du mal à comprendre que tout ça dure autant, puisque l’annonce de reprise du club date, je vous le rappelle, de début avril… Surtout qu’il y aurait aussi des recours possibles en appel, si la décision était mardi défavorable au BO. Pourquoi attend-on encore ?

Plus les jours passent et plus il vous sera difficile de recruter, en cas de maintien…

C’est une certitude. La dernière partie de l’effectif aura été construite de façon difficile, si nous sommes engagés en Pro D2. Mais l’essentiel de notre groupe professionnel est fait de joueurs qui étaient au club l’an passé.