Pénalisés à deux reprises au classement avant leurs vacances, les joueurs isérois ont su faire preuve d’une incroyable résilience afin de décrocher une place en finale, pour la deuxième saison consécutive.

C’est dingue, mais à force d’enchaîner les saisons aussi abracadabrantes les unes que les autres, le rôle de chroniqueur du FCG nécessitera bientôt une productivité digne de Marc Lévy ou Guillaume Musso… Impossible, au vrai, de dissocier l’exercice en cours de celui qui l’a précédé, puisqu’après avoir consécutivement rêvé d’accession au Top 14 le 27 mai 2023 contre Oyonnax (défaite 14-3) le 3 juin contre Perpignan, le FCG n’en a pas moins subi un ascenseur émotionnel plus important encore trois jours plus tard. Lorsque, le 6 juin, l’Autorité de régulation de la LNR prononça la relégation administrative du club en Nationale, "au constat de la situation nette retraitée négative prévisionnelle au 30 juin 2023 et du niveau des incertitudes budgétaires 2023-2024 non couvertes". Un coup de bambou qui, à l’évidence, tomba comme une massue sur la tête des joueurs alpins et de leur nouveau staff, jusqu’à ce que la Commission d’Appel de la FFR livre au 6 juillet un jugement plus clément, avec à la clé un maintien en Pro D2 assorti de six points de pénalité au classement. De quoi débuter la saison avec un malus comptable aussi bien qu’émotionnel… "On avait commencé les entraînements sans savoir si on allait être maintenus ou descendre en Nationale, voire pire, rappelait dans nos colonnes le capitaine Steeve Blanc-Mappaz. Finalement, on est sanctionnés de six points et on se dit qu’on arrivera jamais à faire une bonne saison. Je me souviens de notre premier match contre Mont-de-Marsan, que nous remportons sans bonus. Dans les vestiaires, tu regardes le classement et tu es à – 2 points alors que les autres décollent déjà. C’était frustrant, parce qu’on n’y était pour rien."

Et pourtant, tant bien que mal, le FCG attaqua son petit bonhomme de chemin. Sans éclats à l’extérieur mais sans trous notables à domicile, jusqu’à deux succès importants sur les pelouses d’Angoulême (15-28) et Rouen (10-29) qui permirent pour la première fois au FCG de rattraper son retard et recoller au top 6. Et patatras… "La veille de recevoir Nevers, on reçoit ce nouveau coup de bambou avec 6 nouveaux points de retrait, rembobinait Blanc-Mappaz. Le nouveau président nous assurait qu’il faisait les choses dans l’ordre, et on reprend 6 points en moins. Dans ces moments-là, on se dit forcément : "on nous prend pour des cons" et des doutes qui se mettent en tête." Le couperet sportif tomba immanquablement dès le lendemain, avec une large défaite (27-37), au terme d’une première mi-temps que les Isérois disputèrent les jambes coupées. "Nous étions sur quatre victoires d’affilée, on en voulait une cinquième pour partir en vacances avec l’esprit tranquille… Ça nous a plombé le moral. Dans ces moments, on se demande à qui on peut faire confiance… Je suis parti en vacances avec ma copine dans le Sud, pendant 4 jours, et je n’ai quasiment pas parlé. Cela a été la période la plus dure de ma carrière, mais ça forge."

Les Grenoblois de Mathis Sarragallet peuvent avoir le sourire : ils sont revenus du diable Vauvert pour s’offrir une nouvelle finale, la troisième en six ans. Icon Sport - Romain Biard

Provence et Brive, les deux grands tournants

À tel point que, pour leur reprise, les Grenoblois réussirent à frapper un coup inattendu, en explosant au stade des Alpes le leader Provence en prime-time le jeudi soir, prouvant à la France entière du rugby leur volonté de ne rien lâcher. Un message reçu également par les investisseurs puisqu’une toute petite semaine plus tard, le FCG annonçait avec fierté l’arrivée d’une augmentation de capital de deux millions d’euros permise par l’arrivée d’un nouvel actionnaire et vice-président, Hassen Rachedi, président de la société HRS. Dans la foulée, les joueurs l’emportaient à Montauban (28-11), sous le regard de leur ex-coéquipier Ange Capuozzo. Livrant des images d’union sacrée qui n’allaient pourtant pas durer.

C’est ainsi au cœur de l’hiver que se joua l’acte III de la saison des Alpins, provoqué par deux revers marquants. Le premier le 14 janvier face au promu Dax (24-27), la faute à un très mauvais coaching, alors que les coéquipiers de Blanc-Mappaz menaient 24-6, bonus offensif en poche, après 47 minutes de jeu. Et le second à Mont-de-Marsan le 9 février, paradoxalement alors que les Alpins venaient tout juste de récupérer quatre points au classement en appel auprès de la formation "Régulation" du Conseil de discipline du rugby français (sans lesquels, pour l’anecdote, le club ne se serait pas qualifié). Une bouffée d’oxygène pour le FCG qui remontait alors de la 12e à la 10e place, mais ne parvenait pas à soulager tous les maux. "Après la défaite à Mont-de-Marsan, ce n’est pas que je n’y crois plus mais je vois un groupe qui est en train de lâcher, souligne Blanc-Mappaz. Je commence à sentir la possibilité de jouer le maintien et si on continue dans cette direction, je pense qu’on est en danger. On s’est rejoint avec les leaders, on a échangé puis demandé aux joueurs : "Est-ce qu’on demande d’écarter le coach ?". Le vestiaire était unanime donc nous sommes allés voir le président." Et si celui-ci prit évidemment très mal la requête de son groupe, Patrick Goffi n’eut malheureusement pas d’autre choix que de lui céder en demandant à Aubin Hueber de "prendre de la hauteur", la menace de grève du groupe alpin pour la réception de Brive étant on ne peut plus sérieuse, qui valut d’ailleurs en grande partie au capitaine de se voir proposer une offre de prolongation à la baisse, quelques semaines plus tard…

Dix victoires sur les onze derniers matchs

Autant dire que c’est dans l’obligation d’assumer leurs actes que Blanc-Mappaz et ses hommes se présentèrent le 15 février au stade des Alpes face à Brive. Un écueil évité avec brio (40-29), au point de pointer de nouveau à trois longueurs de la qualification… "Dans la foulée, on a une grosse défaite à Agen mais après on enchaîne les victoires (8 consécutives, N.D.L.R.). On est reparti sur un projet avec une constitution bien précise, des mecs qui ne jouaient plus et à qui la chance a été redonnée. On a retrouvé de l’entrain." Au point de décrocher en déplacement deux victoires fondatrices, chez le leader Vannes le 8 mars (10-17) et à Nevers le 5 avril (19-22) grâce à un drop de Sam Davies. Deux matchs entrecoupés d’un stage à Vichy particulièrement salé durant la trêve internationale pendant que, pour l’anecdote, les joueurs de Provence Rugby, se trouvaient à Barcelone pour un stage de cohésion… "À la fin du match de Nevers, je regarde le classement et je me dis la 4e place est abordable. Je voulais qu’on fasse un barrage à domicile parce qu’on sait très bien qu’à la maison avec le public, c’est énorme. Après le match, je leur ai dit : "ne faites pas les cons", soyez rigoureux sur l’hygiène de vie parce que la suite va être dure physiquement."" Et le plan se déroula sans accroc, qui permit en outre aux Isérois de disputer des phases finales axées sous le signe de la revanche. D’abord lorsqu’il s’agit de remettre brillamment en place ces Dacquois qui leur avaient infligé leur unique défaite à domicile cette saison (58-10), puis de s’imposer d’un petit point (22-23) chez des Provençaux un peu trop sûrs de leur coup, qui leur avaient donné rendez-vous après le dernier round de la phase régulière. "On avait tous envie de retourner à Toulouse, et je crois que l’expérience de nos précédentes phases finales nous a beaucoup servis, conclut "SBM". C’est énorme ce que l’on vit. Mais l’histoire ne sera vraiment belle que si on parvient à remporter cette finale." Y a plus qu’à, histoire de boucler la boucle de cette invraisemblable histoire…