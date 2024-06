Le sort du Biarritz olympique s’est joué ces derniers jours, autour des garanties financières apportées par Pierre-Edouard Stérin. La balle est maintenant dans le camp de l’autorité de régulation du rugby (A2R), qui délivrera (ou non), en début de semaine prochaine, le feu vert au club basque pour évoluer en Pro D2. En interne, tout le monde se veut confiant.

Les liquidités et garanties d’Otium pour passer l’A2R

Dans le rouge depuis plusieurs semaines, la trésorerie du BOPB avait un besoin urgent de liquidités pour finir la saison 2023-2024, et dans les prochaines heures, un million d’euros devrait arriver sur le compte du club. “L’engagement est que dans les 48 heures, cette somme soit sur les comptes du club, et elle le sera. La fin de saison est garantie”, a déclaré mercredi soir la maire de Biarritz, Maider Arosteguy.

C’est Otium Capital (qui gère les actifs du milliardaire Pierre-Edouard Stérin) qui va débloquer cette somme. À ce jour, une garantie à 1ère demande (GAPD) de 2M€ a aussi été provisionnée par la société du milliardaire, dans le cadre d’un contrat de fiducie. Libre au BO de l’utiliser. En d’autres termes ? Otium offre les garanties nécessaires pour passer l’A2R. En contrepartie, la Villa Rose, laissée à l’abandon, va réintégrer le bail emphytéotique administratif (BEA) Aguiléra, lequel va être transféré de la SASP BOPB à la Fiducie BOPB.

La société Otium étant partie prenante de la Fiducie (le montage réalisé pour permettre au club de passer l’A2R), elle pourra avoir accès à cette bâtisse. En collaboration avec la ville, Otium est également amenée à devenir un acteur majeur du projet de refonte du plateau sportif d’Aguiléra, lequel se voudra forcément ambitieux. Depuis plusieurs années, les ébauches se succèdent sans aboutir. Otium et la mairie formeront-ils le binôme qui permettra au BO de se doter d’un stade digne de ce nom ?

L'engagement de la régie pour la suite

Le 6 mai dernier, le Biarritz olympique et Horizon 7 Consulting signaient un contrat de collaboration commerciale et, de fait, Pierre Rondinaud (président d’Horizon 7) prenait le contrôle de la régie publicitaire du club, pour une durée minimale de cinq ans. En début de semaine, Rondinaud nous expliquait : “J’ai évolué en régie pub pendant 17 ans dans un grand groupe comme Altice, j’ai terminé à l’Express. J’ai une bonne connaissance du marché des annonceurs et je viens apporter ce savoir-faire à Biarritz. Ils le font déjà très bien. On vient apporter une vision un peu plus nationale, voire internationale pour aller chercher des annonceurs de plus gros calibre, qui pourront être capables d’accompagner le club sur la face maillot et sur du long terme. […] Je m’occupe d’un club d’affaires qui s’appelle We Are, nous avons tous les grands PDG du Cac 40 dans ce club-là et l’idée est d’utiliser ce levier pour présenter Biarritz et mettre en connexion le BO avec des annonceurs de renom.”

Dans le contrat, auquel nous avons eu accès, Horizon 7 Consulting garantit, au club, un chiffre d’affaires minimum de 3M€ HT si le BO évolue en Pro D2 (soit un tiers du budget annoncé), moitié moins s’il descend en Nationale. Dans le cas contraire ? “L’Agence s’engage à financer elle-même la différence entre le chiffre d’affaires réellement réalisé et le montant de chiffre d’affaires global garanti”, stipule le contrat. En contrepartie, Horizon 7 Consulting facturera au club une commission à hauteur de 15 % HT des montants de partenariats encaissés.

La mairie en première ligne

Si en début de semaine prochaine l’A2R valide le projet rouge et blanc, le club basque devra une fière chandelle à Pierre-Edouard Stérin et sa société Otium. Ce dernier est arrivé dans le deal par la mairie. “Nos relations datent de plusieurs mois déjà. On avait été contacté par M. Fraidenraich, qui travaille avec M. Stérin, à l’époque où M. Aldigé avait annoncé vouloir céder le club”, disait Maider Arosteguy début mai.

La maire de Biarritz a été en première ligne dans le projet de sauvetage du club. Elle était aux côtés de Shaun Hegarty et Arnaud Dubois, deux dirigeants du BO, face à l’A2R mercredi à Paris. “Il m’a semblé important, dans les démarches qui ont été les nôtres pendant assez longtemps et de façon plus visible depuis le 31 janvier, de démontrer ce soutien à notre club dans un moment éminemment difficile”, justifiait-elle après l’audition.

Au cours des négociations, Maider Arostéguy n’a pas hésité à accéder aux requêtes de la SASP pour réintégrer la Villa Rose dans le BEA d’Aguiléra, laquelle pourrait ensuite être utilisée par la Société Otium. Quitte à ce que cette décision fasse jaser dans la ville de Biarritz ? “Je pense que ça fera jaser encore plus si, en ne faisant rien, l’autorité de régulation nous retoque et nous replace en dehors du secteur professionnel, coupe Arosteguy [...] Otium a les moyens de l’entretenir et de l’aménager. La ville n’a pas forcément les moyens de dépenser un million d’euros pour aménager la Villa Rose. Le milieu associatif, qui la voyait avec un œil intéressé, n’aurait pas les moyens de mettre sur la table 1 ou 1,5 millions d’euros pour la rénover. Il y a aussi un principe de réalité qui s’impose à tous.”

En interne, la confiance règne

Au sortir de l’audition, l’optimisme régnait chez les différents membres de la délégation biarrote. “Nous sommes confiants, car il nous semble que nous avons répondu à toutes les demandes de l’A2R”, disait Arostéguy. Jeudi matin, le président du conseil de surveillance du Biarritz olympique, Shaun Hegarty, expliquait, de son côté : “Nous sommes partis hier à Paris, avec le soutien de Maider Arosteguy et une délégation de nos partenaires. Nous avons présenté le projet du BOPB pour les trois années à venir. Selon nous, on a répondu à toutes les attentes de l’A2R pour rassurer et permettre au BOPB de se projeter dans l’avenir. Désormais, selon le processus normal en vigueur, nous sommes dans l’attente de la confirmation définitive, lundi.”

En attendant le verdict de l’A2R, les dirigeants rouge et blanc poursuivent leur travail en vue de la saison 2024-2025. Les premières annoncent liées au sportif ne devraient plus tarder. Les propositions de contrats à destination des futures recrues également.