À quatre-vingts minutes d’une montée historique en Top 14, le manager du RCV, Jean-Noël Spitzer, présent au club depuis dix-neuf ans, est toujours en place et n’est plus un inconnu pour ses pairs qui se montrent diserts lorsqu’il s’agit d’évoquer sa longévité mais aussi sa personnalité.

Au soir de la victoire du RC Vannes sur Mont-de-Marsan (50-10), bastion historique du rugby français, en match de barrage synonyme de qualification pour la première demi-finale de l’histoire du club breton, le Gambetta, jolie brasserie qui se dresse face au port de plaisance, avait accueilli tous les joueurs et dirigeants pour célébrer l’événement. La terrasse était baignée de soleil. De sourires et de chansons aussi. Seul manquait à l’appel Jean-Noël Spitzer, déjà affairé devant son ordinateur à décortiquer des vidéos du jeu briviste, futur adversaire. C’était en 2019. Cinq ans plus tard, bis repetita. À peine le manager vannetais a-t-il pris le temps, vendredi après la victoire sur Béziers en demi-finale, d’avaler une bière dans le vestiaire avec son staff que, son sac de sport sur l’épaule gauche, sa sacoche d’ordinateur sur celle de droite, il a filé discrètement à son domicile.

Dans le portrait dressé dans ces colonnes en 2019 par ses proches, il ressortait alors de la personnalité du Breton, pur souche, ce côté stakhanoviste. Xavier Péméja, manager de Nevers, a commencé à le côtoyer lors de leurs confrontations en Fédérale 1. Entre les deux bonshommes, un profond respect s’est installé. "Pour en arriver là, il faut une force de travail incroyable, jure le technicien de l’Uson. C’est quelqu’un de discret qui a débuté avec sa bi… et son couteau. Et aujourd’hui, il conduit un char d’assaut. Il a grandi en même temps que le club. Il n’était sans doute pas le même entraîneur lorsqu’il a pris l’équipe en Fédérale 2. Sa force est d’avoir construit tout en modestie. Plus le club a pris de la force, plus il en prenait également. Et il est monté en compétences. Sans bruit."

"La continuité paie"

Évidemment, sa longévité à la tête du projet vannetais impressionne. D’aucuns le surnomment le Guy Novès ou le Alex Ferguson du Morbihan. "On sent que le club, c’est son bébé, souligne Jean-Frédéric Dubois, manager de Dax. Je suis admiratif. Tenir aussi longtemps à la tête d’une équipe, d’un club, c’est juste incroyable." "Sa progression a été exceptionnelle sur le plan sportif", reprend Fabien Gegenbacher, manager du Lou qui l’a affronté à l’époque où il dirigeait le FC Grenoble. "Je connais ce métier et notamment la difficulté d’animer aujourd’hui des groupes de joueurs avec une nouvelle génération très centrée sur elle-même. Ce n’est pas simple de trouver des leviers de motivation et d’être toujours en évolution sur la méthode d’entraînement. Je lui tire un grand coup de chapeau car réussir ce pari dans le même club durant presque vingt ans, ce n’est pas anodin." Et d’ajouter : "Il faut féliciter le président et les actionnaires de Vannes. Dans ce métier de manager, nous sommes tous jugés sur le résultat du samedi soir, sur des choses qui se construisent à un an, deux ans ou trois ans. Lui a pu le faire car on lui a laissé le temps. C’est une richesse pour lui et pour le club. Et surtout, on voit que ça fonctionne."

Un sentiment qui fait écho aux propos du président Olivier Cloarec il y a trois semaines dans ces colonnes. "Je crois en notre manager, en sa force de travail, en son staff, disait-il. Il incarne aussi le projet. Il n’empêche, l’an passé, au cœur d’une période difficile, la question de son avenir s’est posée. Jean-Noël aurait pu sauter à plusieurs reprises. Mais je suis convaincu que la continuité paie. C’est ma philosophie. Il faut savoir, ensemble, traverser des moments faibles, trouver des solutions et avancer."

"Pas un grand expansif"

Sa personnalité, parfois, peut surprendre. L’un de ses proches disait de lui il y a cinq ans dans ces colonnes que "c’est au fond de l’eau, lorsqu’il pêche la Saint-Jacques, qu’il se sent le mieux." "Il a construit une équipe un peu à son image, reprend Péméja. Vannes, c’est une équipe froide, organisée. Pas de facteur de X mais pas de point de faible non plus." "Ce n’est pas le mec le plus souriant du monde, mais c’est un vrai plaisir de parler rugby avec lui", ajoute "Jeff" Dubois, en rigolant. Les deux hommes ont bien failli travailler ensemble à partir de l’été 2022. "Nous avions longuement échangé, le projet me séduisait, raconte encore Dubois, mais j’ai fait un choix de cœur à l’époque en préférant de revenir à Dax."

Jean-Noël Spitzer est un homme de peu de mot. Difficile de savoir ce qui se cache parfois sous sa casquette qu’il ne quitte que rarement. Le faire parler de lui relève du défi, souvent perdu. À l’instant du coup de sifflet final synonyme de victoire contre Béziers vendredi dernier, il a tapé trois fois dans ses mains, regardé le sol et filé en direction des vestiaires. "Pour avoir appris à le connaître un peu, j’arrive maintenant à percevoir parfois son agacement ou son bonheur en fonction de ce qui se passe sur le terrain, mais ce n’est pas un grand expansif, confirme Xavier Péméja. Ce n’est pas le genre à bomber le torse quand il gagne ou à chercher des excuses quand il perd. C’est quelqu’un de bien. On n’est jamais parti en vacances ensemble mais j’aime sa personnalité." "De ce que je peux percevoir de lui, Jean-Noël Spitzer est plus qu’un entraîneur, c’est un éducateur au sens noble du terme", ajoute Xavier Garbajosa, ancien entraîneur de La Rochelle, devenu ensuite manager de Montpellier et Lyon, qui suit l’évolution du club breton depuis l’île de Ré. "Sa maraude, c’est d’amener le club en Top 14. Il semble être en mission, comme habité par cet objectif. J’ai même parfois le sentiment qu’il fait passer les intérêts du club avant les siens." "Il n’est pas entraîneur de rugby professionnel, insiste Péméja. Il est entraîneur de Vannes." La nuance se veut capitale. "Je sais qu’il a déjà été convoité par d’autres clubs. Brive et Pau l’avaient sollicité à une époque. Mais j’ai le sentiment que ça ne l’intéresse pas pour le moment. Ce qui l’intéresse, c’est son pays : la Bretagne. Entraîner en Top 14 n’est pas un objectif pour lui. Entraîner Vannes en Top 14, ça, c’est sa raison de vivre. Parce que ce n’est pas un carriériste, c’est juste un passionné."

"Un nom dans le milieu"

Contrairement à la quasi-totalité des managers de Top 14 ou de Pro D2, Jean-Noël Spitzer n’a jamais joué au plus haut niveau. Jamais il n’a évoqué ce sujet. Est-ce un complexe d’infériorité ? "Ce sont des conneries, jure Péméja. Un grand joueur ne fait pas forcément un grand entraîneur. Et quand je vois le travail et la réussite de Jean-Noël, il est aujourd’hui un grand manager-entraîneur." "Les clubs sont en quête perpétuelle de visibilité, analyse Xavier Garbajosa. L’image du manager est donc importante. Évidemment, la compétence est essentielle, sinon ça ne peut pas durer. Et la longévité de Spitzer n’est due qu’à sa compétence. Mais en Top 14, on peut peut-être le regretter, il faut souvent que la mariée soit la plus belle possible." "Ce besoin de visibilité à travers le nom du coach principal, je me mets à la place d’un président et je le comprends, reprend Gegenbacher. Ce n’est pas mon cas. Et Jean-Noël prouve, par son travail et sa résilience, qu’il n’a pas besoin de ça." Et le manager du Lou de souffler : "Je vais vous faire une confidence : pour moi, Spitzer, c’est un nom dans le milieu du rugby. Une vraie référence. Il incarne le projet de Vannes à lui seul. Un projet de territoire qui lui colle bien à la peau. Et croyez-moi, ce n’est pas rien." Le mot de la fin à Xavier Péméja : "Franchement, pour toutes ces raisons, j’espère que cette équipe de Vannes va monter en Top 14. Le club le mérite, Jean-Noël le premier."