Six entraîneurs de Pro D2, et notamment les derniers adversaires des Vannetais et Grenoblois, ont accepté de livrer leur analyse sur la finale de samedi (17h30) mais aussi leur pronostic. Décryptage.

Ils auraient tous aimé être à la place de Vannetais et Grenoblois, ou ne pas être en congé ou déjà en train de préparer la prochaine saison. « Après trois jours entre nous avec les joueurs à digérer notre défaite en Bretagne, j’ai plongé dans la construction de l’intersaison et je finalise mon effectif pour avoir tout le monde le 4 juillet prochain à la reprise », nous glissait ce mercredi Pierre Caillet, qui, avec son alter ego d’Aix-en-Provence, Mauricio Reggiardo, a eu la gentillesse de bien vouloir prendre du temps pour présenter techniquement ce que Jeff Dubois de Dax ou Xavier Péméja de Nevers appellent une opposition de style.

Ce choc entre le deuxième de la saison régulière, Vannes, « et son exercice accompli » selon Xavier Péméja et le quatrième, Grenoble, « un effectif en adéquation avec le budget » d’après Alexandre Ruiz est selon les techniciens interrogés « logique ». Il vient clore une saison où Vannes avec Provence Rugby, qui a plutôt dominé son sujet et est resté tout en haut du classement sera opposé à Grenoble qui « roule » sur tout le monde depuis six mois (une fois digérés ses déboires extra-sportifs). La dynamique grenobloise, 10 victoires sur les 11, impressionne tous les coachs de Pro D2 mais le pragmatisme des Bretons de Jean-Noël Spitzer, souligné par Pierre Caillet et Xavier Péméja les a aussi marqués.

Si Grenoble semble avoir leur faveur, en matière de pronostics, pour beaucoup et comme très souvent lorsqu’il s’agit d’une finale, ce duel sera d’abord et avant tout un match entre deux des meilleurs ouvreurs du Pro D2. « Maxime Lafage, le droitier, à Vannes et Sam Davies, le gaucher, à Grenoble sont des bons buteurs. Dans ces matchs couperets, c’est primordial », glisse David Aucagne qui en connaît un rayon sur le sujet. Le son de cloche est similaire, chez un autre ancien ouvreur international, Jeff Dubois qui officie chez le surprenant promu dacquois éliminé par le FCG en barrages. « Dans ces matchs couperets, c’est primordial d’avoir des buteurs réguliers. Cela tombe bien, Lafage et Davies le sont. On pourrait même dire qu’ils ont le niveau Top 14. Cela tombe bien, c’est ce qui est en jeu ce samedi. »

Parole aux techniciens

L’animation offensive avec Jean-Frédéric Dubois, manager de Dax

Jean-Frederic Dubois, manager de l’US Dax. Icon Sport - Baptiste Fernandez

« C’est peut-être une caractéristique commune à toutes les équipes du haut de tableau : quand elles entrent en zone de marque, elles concrétisent. Et Vannes en est une excellente illustration. Je ne connais pas leur taux d’efficacité dans cette zone, mais il doit être extrêmement élevé. Cette équipe a passé son année à fonctionner de telle sorte que lorsqu’elle se situe dans le camp adverse, elle choisit plus souvent d’aller en touche que de tenter de prendre les points au pied. Sur le plan offensif, cette équipe bretonne est extrêmement bien structurée. Le système est presque robotisé, très propre. D’abord, du jeu par une cellule d’avants pour tenter de gagner la ligne d’avantage. Ensuite, un coup avec l’ouvreur qui fait jouer derrière lui. Et dès qu’ils trouvent de l’avancée, ils jouent beaucoup dans le dos de l’ouvreur. C’est une option assez frontale. Le RCV est une équipe puissante et s’appuie sur cette qualité. C’est de cette façon que cette équipe parvient à concrétiser quasiment toutes ses opportunités.

Au contraire, l’animation offensive de Grenoble, même si c’est aussi bien structuré, est capable d’être dangereuse dans la déstructuration. Dès qu’il y a un peu le bordel ou qu’il y a des « turn-overs », les Grenoblois sont très dangereux. Contrairement à Vannes qui s’appuie sur un jeu qui n’est pas loin de ressembler à de la « dépossession » avec beaucoup de pression par le jeu au pied, cette équipe grenobloise n’hésite pas à jouer dans son camp. Il me semble que le FCG est capable de conserver le ballon sur de plus longues séquences, de créer un peu plus de jeu. Les Vannetais, eux, s’ils ne trouvent pas d’avancée- sur les premiers temps de jeu pour davantage utiliser le jeu au pied. On n’est pas loin d’avoir une opposition de style. Et je suis à peu près convaincu qu’il y aura une grosse bataille pour la conquête du territoire. Max Lafage est très bon avec son pied, mais Sam Davies n’est pas mal non plus. Ces deux-là auront un rôle prépondérant dans cette finale. »

Le prono de Jeff Dubois : "Grenoble en revanchard face à la fraîcheur de Vannes"

« Difficile de donner un avantage à une équipe plus qu’à une autre. De prime abord, j’aurais plutôt donné Grenoble favori car cette formation a construit des liens forts tout au long d’une saison particulière pour eux. De plus, ce groupe a l’expérience de la finale de la saison dernière. Il doit y avoir un goût de revanche en eux. Vannes dispute là la première finale de son histoire. Une finale, c’est un contexte particulier. Maintenant, les Vannetais ont perdu deux fois cette saison contre Grenoble, ils peuvent trouver ici un élément de motivation supplémentaire. Et puis comment ne pas évoquer la fraîcheur d’une équipe qui n’a pas eu de barrage à disputer ? Certes, Vannes a manqué un peu de rythme en demi-finale face à Béziers, mais ce rythme, ils vont l’avoir samedi à Toulouse. C’est un paramètre important. Surtout que Grenoble a peut-être laissé beaucoup de jus pour s’imposer sur la pelouse de Provence Rugby. Pour ces raisons, ça me semble difficile de donner un vainqueur. »

Le jeu au pied avec David Aucagne, entraîneur de la défense de Montauban

David Aucagne, entraîneur de l’USM. Icon Sport - Alexandre Dimou

« Ce sont les équipes avec le meilleur taux de réussite dans l’exercice des tirs au but. C’est important dans une équipe d’avoir un bon buteur, ça permet de concrétiser les actions positives d’une équipe. Maxime Lafage, le droitier, à Vannes et Sam Davies, le gaucher, à Grenoble sont des bons buteurs, plutôt réguliers face aux perches. Dans ces matchs couperets, c’est primordial. On l’a encore vu au cours de notre barrage d’accession (victoire 20-19 à Narbonne) avec la dernière transformation pas évidente de Jérôme Bosviel. Mais, un bon ouvreur, c’est tout un ensemble. Un bon ouvreur doit être un bon buteur et un bon joueur. Le tir au but ne doit pas être son seul atout. Il faut également prendre en compte la façon de diriger son équipe, de faire des choix. Il se doit d’être fiable sur les occasions importantes. Son équipe doit bien jouer pour faire en sorte que les pénalités arrivent. Mais pour ces deux joueurs, ils sont très bien entourés. Leurs coéquipiers à la charnière sont des demis de mêlée d’expérience que ce soit Ruru ou Escande qui les épaulent très bien tant sur la conduite du jeu que sur le jeu au pied. Ce sont aussi deux très bons joueurs au pied, capables aussi d’animer autour des zones de regroupement.

Concernant le jeu au pied d’occupation, Vannes a plutôt un jeu axé sur la dépossession avec cette volonté d’enfermer l’équipe adverse dans son camp, dans les coins pour l’obliger à taper en touche afin de récupérer des touches en zones de marque. Vannes abuse un peu plus du jeu au pied que Grenoble qui est plus une équipe joueuse ; une équipe capable d’imposer les choses. »

Le prono de David Aucagne : "Les Grenoblois sont capables de tout renverser"

« Ces deux équipes ne sont pas là par l’opération du Saint-Esprit. Elles sont complètes et ont fait une bonne saison, même si Grenoble a eu des hauts et des bas en début de saison du fait de leur sanction administrative. Ils sont bien revenus une fois la saison lancée. Je suis moins sûr de la capacité de Vannes à prendre le match en main, à imposer des choses. C’est une équipe qui joue moins. Si les Grenoblois arrivent à tenir le ballon, à bien sortir de leur camp, je les vois gagner. Avec toutes les étapes compliquées vécues ces derniers mois, ils se sont forgé un caractère énorme qui leur réussit aujourd’hui. Ils sont capables de tout reverser d’autant qu’ils ont également plus d’expérience de ce genre de matchs. Ils étaient déjà en finale l’an dernier. Mais attention, la présence de Vannes n’est pas usurpée car c’est un club présent en phase finale depuis plusieurs années maintenant, mais pas encore en finale. »

La défense avec Alexandre Ruiz, manager de Soyaux-Angoulême

Alexandre Ruiz, manager du SA XV. Icon Sport - Icon Sport

« Je rejoins Pierre Caillet (lire ci-dessous), ce n’est pas l’équipe qui a le plus tenu le ballon qui a gagné en demi-finale, mais malheureusement c’est la loi du Pro D2, comme celle du rugby mondial quand on voit les derniers champions du monde. Vannes a changé son fusil d’épaule après ses nombreux échecs en demi-finales. Ils se sont rendu compte qu’il ne fallait pas qu’attaquer de partout, mais qu’il fallait avant tout avoir une bonne défense et une grosse conquête. Ils ont donc densifié leur milieu de terrain avec Arrate et Vilaseca et leur troisième ligne avec des profils plus défenseurs qu’attaquants comme Gorrissen et Pedemonte. C’est ce qui leur donne raison aujourd’hui. Vannes est très fort sur la densité. C’est peut-être avec Béziers et Provence Rugby la meilleure équipe dans le « un contre un ». Ils utilisent beaucoup le plaquage à deux au centre du terrain en étant toujours très fort sur l’homme. Gorrissen et Pedemonte sont de vrais poisons. Le fait de plaquer à deux permet à ces gratteurs d’être très proches des zones d’impact et d’intervenir très rapidement pour récupérer des ballons.

Côté grenoblois, le gros point fort est la vitesse de ligne. Ils agressent très haut et très fort les attaquants adverses de façon répétée avec des profils plus rapides qui sont capables d’enchaîner ces tâches. Les Grenoblois sont plus vifs mais moins denses que les Vannetais notamment au centre du terrain. Ils ont une troisième ligne qui joue beaucoup dans les couloirs, plus que ne le fait Vannes. Cela doit faire partie de leur philosophie de défense. Je ne pense pas qu’il n’y ait de vérité, ce sont des choix. Mais sur leurs deux matchs en saison régulière, les Grenoblois ont su trouver des parades. Si tu choisis l’affrontement direct, tu risques de prendre un mur ; alors que si tu arrives à être plus précis au sol, à avoir des ballons qui vont vite, il va leur manquer des joueurs sur les extérieurs. »

Le prono d’Alexandre Ruiz : "Vannes a changé son fusil d’épaule"

« Grenoble a écopé d’une pénalité de huit points, mais la DNACG ne punit pas pour rien. Il ne faut pas les faire passer pour des victimes. Ils possèdent un effectif qui fait peur ! Un effectif en adéquation avec leur budget ! Ils ont mis du temps comptablement, mais je ne suis pas sûr que l’on ait le même discours aujourd’hui si l’on remet huit points à Grenoble en début de saison. Ils ont gagné en confiance, en équilibre et fait des choix. Pari gagnant ! Ils sont en pleine forme au meilleur des moments. S’ils arrivent à assurer leur conquête, à être précis dans le jeu au sol, je vois Grenoble l’emporter grâce à cette capacité de tenir le ballon longtemps, et à contourner la défense vannetaise avec de la vitesse. Le salut des Vannetais passera sûrement par leur capacité à les maintenir au milieu du terrain, et à obliger les Grenoblois à jouer sur leur point fort. Ce sera une vraie opposition de styles entre ces deux équipes »

La touche avec Pierre Caillet, manager de Béziers

Pierre Caillet, manager de l’ASBH. Icon Sport - Alexandre Dimou

« C’est deux alignements de très bons niveaux mais avec leur spécificité. Je dirai que c’est le pragmatisme face à la créativité. Les Vannetais sont pragmatiques quand les Grenoblois sont créatifs. Je m’explique. Quand tu étudies à la vidéo la touche de Vannes, tu ne trouves pas des choses très compliquées offensivement. Leurs lancements quel que soit l’adversaire se ressemblent. Mais ils les font très très bien avec peu de déchets. À Grenoble, peut-être parce qu’ils ont plus de sauteurs et j’ai l’impression de leaders de touche, ils sont vraiment inventifs sur leurs annonces. Tu ne sais pas ce qu’ils vont te proposer. Ils alternent les zones de saut et les sauteurs même si cela tourne sur leur trio Madeira-Lainault-Blanc-Mappaz.

Après, dans l’utilisation des ballons, les Bretons sont aussi efficaces. Quand ils mettent la marche en avant, tu sens qu’ils ont confiance dans leurs qualités. Grenoble suivant les compositions d’équipe est plus inventif. Ils vont partir rapidement sur du large-large mais ils vont aussi chercher à te prendre devant. Franchement, l’alignement de Grenoble est à prendre en exemple car tu sens qu’il y a pas mal d’idées. Que cela fourmille.

Sur les contres aussi, ils sont plutôt très bons même si à Vannes, un garçon comme Gorrissen est capable de faire des belles moissons. Après Vannes te laisse des zones de sauts libres, car ils préfèrent défendre en bas. Avec succès, car c’est dur d’arriver à mettre en place des ballons portés face à eux. Attention aussi aux Bretons dans les zones de marque. Confiants en leurs moyens, ils choisissent très souvent de jouer la pénaltouche plutôt que les points. Et cela leur a plutôt bien réussi durant la saison. Malgré tout, je trouve Grenoble plus dangereux dans les airs. Aussi bien sur les touches que les renvois et dans le jeu courant. »

Le prono de Pierre Caillet : "Grenoble d’une courte tête"

« La dynamique grenobloise ne va pas être simple à contrer pour Vannes. Quelle deuxième partie de saison a réalisé le FCG ! Vannes est une très belle équipe, mais j’ai l’impression qu’ils se mettent beaucoup de pression sur le résultat et cela les a inhibés contre nous. À voir s’ils arrivent à se libérer. Mais je mets quand même Grenoble d’une courte tête, car le jeu produit n’est pas loin d’être le meilleur de la division. Et puis le fait d’avoir battu Vannes par deux fois, va peut-être leur donner un léger avantage psychologique. En début de saison, Vannes était programmé par arriver en finale. Grenoble avec tous ses déboires, sanctions, a dû d’abord batailler pour survivre à leur handicap de point. Dans leur discours, cela a été d’abord le maintien, puis les phases finales, puis le barrage à domicile, puis aller en finale face au numéro un de la saison. À chaque fois ils ont coché les cases. Tu sens que le groupe a confiance en ses moyens et une belle cohésion. Et puis souvent tu remarques ces dernières années, l’expérience est primordiale. Le vécu de ce genre de match. Grenoble était déjà en finale à Toulouse l’an dernier. Etouffés par Oyonnax, ils ne vont pas vouloir revivre cela. »

La mêlée avec Mauricio Reggiardo, manager de Provence Rugby

Mauricio Reggiardo, manager de Provence Rugby. Icon Sport - Alexandre Dimou

« Honnêtement et sans faire offense aux Grenoblois, je trouve que le FCG n’a pas eu une mêlée très stable durant la phase régulière. Ce qui est intéressant, c’est qu’on sent qu’ils ont beaucoup bossé ce secteur et ils ont beaucoup progressé. Sur leurs trois ou quatre derniers matchs de la saison, et notamment contre nous en demi-finale, leur mêlée a été bien meilleure ; c’est désormais une bonne rampe de lancements de leur jeu. La mêlée grenobloise est désormais plus en adéquation avec le niveau global de son rugby qui est très bon. Il faut comprendre que c’est une équipe qui a eu toute la saison ces curseurs de performances à de haut niveau et ils ont enfin réussi à aligner leur mêlée sur ces standards-là.

Du côté breton, selon moi, les Vannetais ont une très bonne mêlée lorsque l’équipe évolue avec son XV type sur le terrain. C’est un peu moins le cas au moment du coaching où lorsque les entraîneurs font tourner.

Dans tous les cas, je ne pense pas que le match se jouera sur le secteur de la mêlée. Selon moi, dans ce match qui promet d’être ouvert, aucune des deux équipes ne prendra un avantage déterminant grâce à sa mêlée. Les deux formations se serviront de cette arme pour lancer leur jeu de lignes qui est très performant des deux côtés. La clé du match se situera sans doute beaucoup plus dans la capacité des deux équipes à rester « propres » dans leurs 22 mètres et efficaces dans les 22 mètres adverses.

Une chose est certaine, on aura une belle finale avec deux équipes qui jouent des rugbys différents. »

Le prono de Mauricio Reggiardo : "La mêlée ne sera pas déterminante"

« Il est très difficile de faire le moindre pronostic sur ce match tant les deux équipes sont proches et ont toutes les deux des arguments à faire valoir. Je suis bien incapable de sortir un vainqueur de ce duel. Le classement de la saison régulière – où Vannes a fini assez largement devant Grenoble – est très trompeur. N’oublions pas que si Grenoble n’avait pas eu de points retirés sur tapis vert cette équipe aurait terminé dans les mêmes eaux que Vannes au classement. Clairement, d’un point de vue rugby, Grenoble est un faux quatrième. C’est l’équipe qui fera le moins d’erreurs dans les zones de marque et qui aura le plus de sang-froid qui l’emportera. Les deux formations ont montré qu’elles étaient capables d’être chirurgicales. Ce match est aussi celui de la meilleure défense du championnat (Vannes) contre la meilleure attaque en termes de points marqués (Grenoble). Tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit un grand match. »

La dynamique collective avec Xavier Péméja, manager de Nevers

Xavier Péméja, manager de l’USON. Icon Sport - Alexandre Dimou

« J’ai vraiment hâte de voir ce match qui promet une magnifique opposition de styles. D’un côté nous aurons les Grenoblois qui reviennent de loin, qui sont « tout feu tout flammes » et qui misent beaucoup sur la vitesse et le jeu de mouvement.

De l’autre nous aurons le pragmatisme des Vannetais qui sont capables d’encaisser proprement de longues séquences défensives avant de « piquer » sur un ballon de récupération ou une pénaltouche bien négociée. On enchaîne une multitude de temps de jeu dans leur camp sans parvenir à marquer et sur le ballon de récupération, c’est essai pour eux ! C’est exactement ce qu’ils ont fait contre nous en début de saison lorsque nous sommes allés à La Rabine, ils avaient été plus justes et moins pénalisés que nous.

C’est bien là la grande force de ces Vannetais. Ils ne paniquent absolument jamais et savent garder la tête froide même lorsqu’ils donnent l’impression d’être sous l’eau. C’est une équipe très collective, très pragmatique, très bien organisée.

Les Grenoblois sont peut-être moins structurés mais ils n’en sont pas moins dangereux dans un autre style de jeu. Les Isérois ont tendance à beaucoup s’exposer. Ils jouent un jeu dangereux. Leur rugby est adapté pour faire déjouer Vannes, à condition qu’ils puissent le mettre en place et qu’ils parviennent à mettre suffisamment de vitesse pour contourner le bloc défensif breton toujours très en place. S’ils y parviennent, Grenoble aura une chance. Sinon, ils vont se casser le nez sur leur mur et s’user indéfiniment. Les Vannetais auront tout intérêt à ralentir le jeu, à casser le rythme de ces Grenoblois qui se plaisent dans un jeu déstructuré. Pour mettre une image sur les dynamiques collectives de ces équipes, je dirais que cela sera le feu de Grenoble contre la glace de Vannes. »

Le prono de Xavier Péméja : "Le feu contre la glace"

« Même si Grenoble a fini la saison en boulet de canon et que ce que les Isérois ont réalisé est un très bel exploit, je vois Vannes « se payer » après un exercice vraiment très accompli de bout en bout. Je vois quand même les Vannetais réussir à imposer leur vision du rugby et rejoindre le Top 14 la saison prochaine.

Attention toutefois à un paramètre qui pourra être important à prendre en compte, celui de l’expérience à ce niveau qui pour le coup penche clairement en la faveur des Grenoblois qui ont la « chance » de déjà connaître à la fois le stade et le niveau de la compétition. L’expérience de la finale perdue la saison passée (contre Oyonnax) et plus globalement des trois finales perdues sur les six précédentes éditions est un plus non négligeable. Comment les Vannetais géreront-ils la charge émotionnelle ? Leur rugby sera-t-il le même lorsqu’ils entreront sur la pelouse d’Ernest-Wallon en se disant qu’ils sont à quatre-vingts minutes du Graal ? Réponse samedi… »