Bourg-en-Bresse : des espoirs visés par une plainte pour viol

Plusieurs espoirs de Bourg-en-Bresse sont accusés de viol après la plainte d’une jeune femme. Les faits se seraient déroulés le 13 avril dernier, après un match à Vannes. Le club aindinois se refuse à commenter cette affaire.

Comme révélé ce mercredi dans L’Equipe, une jeune femme a porté plainte pour viol contre des joueurs de l’équipe espoir de l’Union Sportive Bressane (USBPA). À l’issue d’un match perdu à Vannes le samedi 13 avril dernier, des joueurs de cette équipe espoir venue de Bourg-en-Bresse ont fait la fête avant de regagner leur hôtel, où une jeune femme présente dans le même établissement aurait alors été abusée. Plusieurs vidéos auraient été enregistrées pendant cette soirée.

Tandis qu’une enquête préliminaire a été ouverte entre Bretagne et Ain, l’association aurait déjà pris des sanctions à l’encontre des joueurs impliqués. Entre mise à l’écart ponctuelle et… définitive selon les cas. En milieu de semaine, le club se refusait à commenter cette affaire en cours. Pour rappel, l’ensemble des joueurs accusés sont pour l’heure présumés innocents.

Un nouveau coup dur pour l’association

Si l’institution a pris très au sérieux cette affaire en interne, l’association de l’US Bressane n’avait pas besoin de ce nouveau coup dur. En effet, elle avait subi – dans un tout autre dossier – une saisie intégrale des fonds dont elle disposait au 31 janvier suite à une condamnation en première instance au tribunal de Villefranche.

Celle-ci était intervenue à l’automne précédent, suite à un contentieux datant de 2016, avec son ancienne régie commerciale. L’USBPA avait été condamnée à une somme qui dépasse les 510 000€, dont 419 000€ pour l’association. Et si le club avait fait appel de ces condamnations et déposé un recours pour que celui-ci soit suspensif, le fonctionnement de l’association en a été bouleversé. Salariés du club et bénévoles qui ont tout fait – malgré les difficultés financières – pour limiter le nombre de forfaits des équipes jeunes en fin de saison ont ainsi découvert avec effroi cette affaire concernant des joueurs de l’équipe espoir.