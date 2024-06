Les votes pour l'essai de la saison en Champions Cup ont désigné la réalisation d'Anthony Jelonch contre Cardiff.

Non content d'avoir remporté la Champions Cup au détriment du Leinster (22-31), voilà deux semaines, et d'avoir raflé toutes les places du XV de la finale, selon les statistiques d'Oval Insights, le Stade toulousain peut se targuer d'avoir obtenu une nouvelle récompense. En effet, les votes pour le plus bel essai de la saison ont désigné celui inscrit par Anthony Jelonch contre Cardiff lors de la première journée de la phase de poules (52-7).

C'était juste avant la mi-temps, et les Toulousains obtenaient une pénalité sur un ruck mal maîtrisé des Gallois. A 5 mètres de la ligne, ils pouvaient réaliser une combinaison bien sentie qui ouvrait la voie à Jelonch pour ce qui était le quatrième essai des Rouge et Noir, soit celui du bonus offensif.