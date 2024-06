Selon nos informations, l'ailier ou arrière du SU Agen, Jefferson-Lee Joseph est en contacts avec l'Usap. Des discussions existent mais le club catalan devra sortir le chéquier s'il veut récupérer le Lot-et-Garonnais.

Il est l'un des joueurs en vue sur le circuit à VII. Jefferson-Lee Joseph, toujours sous contrat avec son club formation qu'est le SU Agen, attire l'œil des recruteurs. Surtout de ceux du Top 14. En ce sens, selon nos informations, des contacts existent entre le Sporting et l'USAP. Les discussions se poursuivent et le joueur souhaite rejoindre la Catalogne.

Le dossier Thomas Vincent a prouvé récemment que les dirigeants agenais ne fermeraient la porte à aucun joueur souhaitant quitter le club. Et ce, en échange d'une contrepartie financière. C'est le cas pour Jefferson-Lee Joseph. Agen ne le laissera pas partir à n'importe quel prix alors que nous sommes déjà en juin. Reste à savoir si toutes les parties tomberont d'accord et si, en cas de départ de sa pépite, le SUA se mettra à la recherche, ou non, d'un remplaçant.