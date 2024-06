Meilleur marqueur d’essai de son équipe lors du précédent exercice, Mathis Ferté prolonge l’aventure avec le CA Brive. Le champion du monde des moins de 20 ans a paraphé un nouveau contrat de deux années supplémentaires ; Il est lié au club jusqu’en 2028.

Très actif au niveau des recrues, le CA Brive n’omet pas de garder ses cadres pour la saison prochaine. Le club a prolongé ce mercredi 5 juin le jeune Mathis Ferté (20 ans), déjà sous contrat jusqu’en 2026, pour deux années supplémentaires.

Démarrant sa carrière professionnelle en Top 14 la saison dernière, à seulement 18 ans, l’ailier briviste a explosé les compteurs cette saison. Avec douze essais marqués en Pro D2, le champion du monde U20 s’est affirmé comme le meilleur finisseur de son équipe. "Mathis ne cesse de nous impressionner par sa progression fulgurante. Il est important de pouvoir compter sur lui sur le long terme, et j’en suis ravi " a commenté le directeur général du CAB Xavier Ric, toujours soucieux de miser sur la jeunesse corrézienne.

Encore engagé dans les études, Mathis Ferté est rattaché au CAB jusqu’en 2028. "Je suis très fier de pouvoir continuer à défendre les couleurs de ce maillot. Je suis attaché à ce club, nous avons un groupe solidaire qui aime travailler ensemble, c’est important au quotidien. Mon objectif est d’apporter le plus possible à l’équipe et au club pour les saisons à venir", précise le joueur polyvalent, capable de jouer aussi bien en tant qu'ailier, arrière, au centre ou demi de mêlée. Sans aucun doute, il sera l’une des pierres angulaires du projet de remontée de Brive pour la saison prochaine.