Le club de Valence-Romans annonce ce mercredi la signature du polyvalent demi Mattéo Rodor, en provenance de Perpignan, et ce pour les deux prochaines saisons.

Valence-Romans poursuit ses annonces de recrutement pour la saison prochaine. Après Thomas Rozière, ailier ou arrière venant de Clermont, le club drômois annonce ce mercredi la signature de Mattéo Rodor. Le joueur originaire de La Réunion, qui évoluait depuis 2010 à Perpignan, s'engage pour deux saisons (dont une sous la forme d'un prêt) chez les Damiers. Il aura cumulé à l'Usap 87 matchs (pour 6 essais), depuis sa première en Challenge Cup à Sale le 19 janvier 2019.

\u270d | ??????????? ????/????



Nous sommes très heureux de vous annoncer l'arrivée de ?????́? ????? pour les 2 prochaines saisons en provenance de l’@usap_officiel !



\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 - 24 ans – Demi de mêlée



\u2139\ufe0f https://t.co/NsGOlBR1Hf



\u00a9 USAP & Alexandre DIMOU pic.twitter.com/z5YKgHUUeM — VRDR Rugby (@VRDRrugby) June 5, 2024

Sa polyvalence en demi de mêlée et en demi d'ouverture est l'une de ses grandes qualités. De plus, il aura eu la chance d'évoluer en Top 14, en Pro D2 et en Challenge Cup au fil de ses années catalanes.