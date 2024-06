Bernard Lemaître connaîtra sa première phase finale en tant que président de Toulon. L’homme fort du RCT est revenu sur les moments clés d’une saison mouvementée, tout en espérant que son équipe "fera plus et mieux" désormais.

Quelles ont été vos premières émotions à la fin du match contre Clermont ?

Une joie intense d’être qualifiés et bien qualifiés avec du style, et face à Clermont, un concurrent à la phase finale. C’était réconfortant de voir un Mayol si plein, l’arrivée des joueurs était un grand moment, il y avait une énorme ambiance et cela prouve qu’il peut y avoir une fusion entre le club et ses supporters ! Plus globalement, le RCT a une image qui ressemble à cette saison et inversement (rires). Elle a été marquée d’une certaine inconstance, ce qui nous coûte l’une des deux premières places certainement.

Sentiez-vous que cette qualification était nécessaire cette saison ?

Absolument, c’était indispensable pour tout le monde. Le manager Pierre Mignoni et les joueurs ont fait un travail énorme, tout le monde sait à quel point Toulon n’était pas à sa place habituelle ces dernières saisons. Sur les années précédentes, on a toujours échoué de peu, avec beaucoup de regrets. Au-delà du résultat sec de cette qualification, on est sur une bonne dynamique, il y a une construction au club très vaste et qui va au-delà de l’équipe première et qui trouve aujourd’hui une récompense. Tout le monde a le sentiment d’avoir touché les dividendes (rires).

Vous avez été la cible de critiques en novembre avec les fameux autocollants appelant à votre démission. Huit mois plus tard restez-vous marqué par cela ?

Avec mon expérience, je trouve cela mesquin. Sur le moment on se pose des questions, on sait que c’est l’effet d’une infime minorité de supporters. Cela ne nous marque pas, même s’il y a des mots qui blessent, mais aujourd’hui je n’entends plus ces supporters.

Toulon a séchement battu Clermont dans une rencontre quasiment à sens unique. Les Varois ont utilisé à la perfection le terme de "match de phase finale" utilisé par Christophe Urios pour lancer la rencontre.https://t.co/cLU7n8pijr — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 3, 2024

Au cœur de l’hiver, le RCT n’a gagné que deux matchs en onze rencontres. Avez-vous pensé que la qualification vous échapperait une nouvelle fois ?

Bien sûr. On aurait clairement pu être comme d’autres équipes, déçues de ne pas être dans les six, mais on a gagné. Je repense à des victoires à la dernière minute, cela démontrait une certaine force notamment à l’extérieur, à Clermont par exemple. Avant le début de saison, nous nous étions fixé l’objectif d’être quatrième avec Pierre Mignoni, donc je suis content !

La saison a été extrêmement mouvementée. Y a-t-il une rencontre que vous avez particulièrement retenue ?

Il y a eu quelque chose de spécial à Bayonne. On a été constant du début à la fin sur ce match, on aurait dit que l’équipe exécutait un plan à la perfection. Je me rappelle aussi d’une victoire à domicile contre Perpignan au moment où l’Usap grimpait à toute vitesse. Il y a aussi le succès à Clermont, c’était le dernier match d’Alun Wyn Jones, l’équipe était formée de beaucoup de jeunes joueurs. C’était incroyable !

En tant que président la joie d’une qualification dans les six est-elle plus forte que la victoire en Challenge Cup en 2023 ?

C’est différent, évidemment, je ne peux pas les comparer. La Challenge Cup était un aboutissement, les six sont une étape parce qu’on a envie de faire plus et mieux, c’est partagé par tout le monde. On vient de gagner une belle étape de haute montagne mais il ne faut pas lâcher !

Toulon avait remporté la Challenge Cup en 2023, face à Glasgow. PA Images / Icon Sport

En tant que président du RCT, comment appréhendez-vous votre première phase finale ?

De façon difficile. Il n’y a rien de gagné ni de fait. Avant cela, nous jouerons au Stade français qui a l’ambition de terminer deuxième et sur un genre de pelouse synthétique que nous n’apprécions pas. Mais il y a une certaine confiance qui s’est installée, on peut le faire ! Sinon, on jouera à Mayol et on verra bien qui on aura en face de nous.

Les quatre défaites en Champions Cup sont-elles le principal regret de cette saison ?

Effectivement, notre parcours en Champions Cup a été mauvais avec quatre défaites en autant de matchs mais il y a eu aucune déroute avec beaucoup de rencontres serrées notamment à Northampton. On s’est loupé, on peut toujours avoir des regrets mais cela ne sert pas à grand-chose. Il faut être positif dans ce contexte !

Quel message avez-vous envie de faire passer aux supporters toulonnais ?

Restons ensemble, soutenons-nous les uns les autres et méritons-nous. C’est l’essence du rugby.