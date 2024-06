Le All Black, Sam Whitelock, fera finalement ses adieux au monde du rugby sur le pré pour la réception de Perpignan. Le deuxième ligne avait subi une commotion face à La Rochelle lors de la 24e journée de championnat laissant planer le doute sur sa capacité à jouer son ultime match en carrière ce samedi (21h05).

Sam Whitelock jouera son dernier match en carrière ce samedi (21h05) face à Perpignan. Comme l’ont révélé nos confrères de Sud-Ouest, le joueur le plus capé de l’histoire de la Nouvelle-Zélande (153 sélections), postule finalement pour la dernière journée de championnat malgré la commotion subie face au Stade rochelais le 18 mai dernier. Contacté, le club confirme la présence du deuxième ligne dans le groupe palois, après que ce dernier a "réussi ses ultimes examens auprès d’un neurologue indépendant".

Pour rappel, Sam Whitelock avait signé à la Section paloise jusqu’en juin 2025 avant d’annoncer mettre un terme carrière en cette fin de saison : "J’ai deux obsessions aujourd’hui : finir ma saison avec Pau à mon meilleur niveau et ne pas faire l’année de trop. J’ai la chance de pouvoir décider d’arrêter ma carrière et je veux qu’elle se termine sur une bonne note". Sam Whitelock aura donc l’occasion de bien finir devant le public du Stade du Hameau. Si la Section paloise n’a plus rien à jouer, les Catalans viendront avec la ferme intention d’engranger un maximum de point dans la course au top 6 qui est encore d’actualité lors de cette ultime journée de championnat. Nul doute qu’il faudra donc un grand Sam Whitelock à Pau pour jouer les trouble-fêtes.