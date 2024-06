La suspension de Richie Arnold est connue, et le Toulousain est d'ores et déjà sûr de postuler pour une éventuelle finale. De plus, il a une chance de participer à la demi-finale de Toulouse s'il suit avec succès l'atelier de coaching spécifique proposé par World Rugby.

Bonne nouvelle pour le Stade toulousain. Le club haut-garonnais, qui fait face à des difficultés en deuxième ligne, pourrait bien retrouver Richie Arnold lors de la phase finale qui approche. L'international australien (33 ans, 8 sélections) avait été exclu lors de la prolongation de la finale de Champions Cup opposant Toulouse au Leinster, en raison d'un choc à la tête de Cian Healy. La commission de discipline indépendante a communiqué ce mercredi en fin de matinée la suspension du deuxième ligne : elle s'élève à trois semaines et s'étire donc jusqu'au lundi suivant la demi-finale. C'est ce choc dans un ruck face à Cian Healy qui avait valu un carton rouge à l'international australien. PA Images / Icon Sport Mais la commission, qui a considéré le contact "à un degré moyen du barème des sanctions", a permis au joueur de réduire cette sanction d'une semaine "s'il suit un atelier de coaching spécifique proposé par World Rugby". Cette sensibilisation permettrait à Richie Arnold d'être requalifié le lundi 17 juin et de postuler pour la demi-finale.