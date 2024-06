Eloigné des terrains depuis sa sortie sur commotion face au Leinster mi-avril, le demi-de-mêlée All Black postule à une place de titulaire pour la réception du Racing, samedi (26e journée de Top 14). Au contraire de Pierre Bourgarit ? Si les suites de sa blessure à l’épaule ont plusieurs fois retardé son retour à la compétition, le talonneur s’entraîne mais n’était pas présent à l’entraînement ouvert au public ce mercredi.

Cette fois, ce devrait être la bonne. Finalement absent de la feuille de match pour le déplacement de La Rochelle à Toulouse dimanche dernier, mais présent à l’échauffement sur la pelouse du Stadium, Tawera Kerr-Barlow devrait faire son retour à la compétition ce samedi face au Racing, pour le compte de la 26e et dernière journée de la phase régulière du Top 14 et ce match disputé à Deflandre.

Mis au repos plusieurs semaines pour commotions cérébrales rapprochées, dont la dernière subie mi-avril sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin lors du quart de finale de Coupe des Champions perdu contre le Leinster, le demi-de-mêlée maritime s’entraînait ce mercredi avec le chasuble jaune réservé aux titulaires. "Il va amener toute son expérience, juge son compère de la charnière Antoine Hastoy. On sait la présence physique qu’il a. C’est LE numéro 9 du Stade Rochelais, c’est forcément un gros retour pour nous."

Bourgarit et Seuteni absents de la séance du jour

Espéré très fortement contre Toulouse et finalement jugé encore trop juste, Pierre Bourgarit pourrait lui voir sa reprise de nouveau différée. Le talonneur blessé à l’épaule en janvier ne ressent plus de douleurs lors des lancers en touche, selon Sean Dougall, membre du staff maritime. Mais "il faut qu’il revienne avec 100% de confiance après une blessure comme ça." "Bourga" n’était en tout cas pas présent à la séance d’entraînement ouverte au public ce mercredi, à l’instar d’Ulupano Seuteni.

De retour d’une entorse de la cheville à Toulouse, le centre samoan est apparu touché en fin de partie. "Une petite alerte à la cheville, rien de grave", glissait après la séance du jour l’entraîneur délégué aux attitudes au contact. Jules Favre et Jonathan Danty devraient donc faire la paire face au Racing.

Matthias Haddad victime d’une nouvelle commotion sur la pelouse du Stadium et amené à observer un long repos, l’intérim de Judicaël en deuxième-ligne devrait s’arrêter-là, l’ancien clermontois retrouvant le numéro 6 cette semaine. En l’absence de Thomas Lavault et Ultan Dillane, blessés longue durée, Rémi Picquette est donc fortement pressenti pour démarrer samedi - aux côtés de Will Skelton - cette rencontre décisive pour la qualification en phase finale.