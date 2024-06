Selon nos informations, le talentueux demi de mêlée du Racing 92 s’est blessé à l’épaule samedi dernier face à Pau et pourrait donc manquer la fin de saison avec le club des Hauts-de-Seine. Un coup dur…

C’est à la 76e minute du dernier match entre le Racing 92 et la Section paloise (24-15) que Nolann Le Garrec (22 ans, 5 sélections) a quitté samedi la pelouse du stade de l’Abbé-Deschamps, à Auxerre. Selon nos informations, le demi de mêlée du Racing et des Bleus souffrirait aujourd’hui d’une lourde blessure à l’épaule, laquelle pourrait le priver de toute la fin de saison. Si l’absence de Nolann Le Garrec se confirmait (elle est d’ores et déjà actée pour ce week-end, à La Rochelle), ce serait un vrai coup dur porté à l’équipe des Hauts-de-Seine, tant l’enfant de Morbihan prend de la place dans le dispositif de Stuart Lancaster, le manager anglais du Racing.

Le Bail et Gibert prendront le relais

Ces prochaines semaines, l’ancien Palois Clovis Le Bail et le polyvalent Antoine Gibert devraient donc logiquement se relayer au poste de demi de mêlée, chez les Ciel et Blanc. À ce jour, Nolann Le Garrec ne sait pas s’il sera opéré ou non de sa blessure mais s’il devait y avoir une intervention chirurgicale, le club de Laurent Travers et Jacky Lorenzetti ne se mettrait pas en quête d’un joker médical, le salary cap empêchant toute option de ce genre.