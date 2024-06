Au sortir d’une journée décisive, pendant laquelle elle a défendu le projet biarrot aux côtés des dirigeants du club devant l’autorité de régulation du rugby, Maider Arostéguy, la maire de Biarritz, nous a livré ses premières impressions…

Comment s’est passée cette journée ?

Nous étions tous présents à l’audition, ce matin. Quand je dis tous, je parle des représentants du groupe Stérin, l’associé Pierre Fraidenraich, moi-même et les représentants du BOPB, à savoir Shaun Hegarty, Arnaud Dubois et l’avocat Didier Poulmaire. Les trois parties prenantes dans l’aventure BOPB forment un pack solide et qui se fait confiance. La ville a été très accompagnatrice pendant tout le processus. La DNACG a été dans son rôle de contrôle, d’exigence, de choses qui n’étaient pas encore données ou satisfaisantes. On a pris des engagements sur lesquels, au cours de la journée, les parties ont semblé donner des réponses satisfaisantes.

Quels sont ces engagements ?

Des engagements pour finir la saison. Le million va être versé. La fin de saison est garantie. Des garanties sur les trois années à venir ont été présentées et bien clairement précisées à l’autorité de régulation.

Ce matin, les liquidités n’étaient donc pas arrivées sur les comptes du club ?

Elles étaient fléchées, mais techniquement, n’étaient pas arrivées sur les comptes. L’engagement est que dans les 48 heures, cette somme soit sur les comptes du club, et elle le sera.

Pourquoi avez-vous fait personnellement ce déplacement ?

Pour montrer que la ville est vraiment aux côtés de son club. Il m’a semblé important, dans les démarches qui ont été les nôtres pendant assez longtemps et de façon plus visible depuis le 31 janvier, de démontrer ce soutien à notre club dans un moment éminemment difficile.

Dans quel état d’esprit êtes-vous sortis de cette audition ?

L’état d’esprit était positif, chacun étant dans son rôle. Nous, de défendre et d’essayer d’apporter le plus de réponses satisfaisantes, l’autorité de régulation dans un strict contrôle, posant beaucoup de questions et éliminant le moindre doute. Au vu du passé, je pense qu’elle ne souhaite prendre aucun risque. Elle nous a rappelé qu’elle était là pour assurer la pérennité du rugby et non pas pour nous ennuyer. On l’a bien compris et on l’en remercie.

Quel fut le montage financier présenté à l’A2R ?

C’est le montage tel qu’il a été présenté dans la fiducie, avec quelques précisions nouvelles. Le BOPB, ses représentants et ceux du groupe Stérin sont parties prenantes.

Dans le montage présenté, pouvez-vous confirmer qu’un transfert de la Villa Rose, par la Commune de Biarritz à la Fiducie BOPB, est évoqué ?

Il y a un transfert de la Villa Rose dans le bail emphytéotique.

Cette délibération devra-t-elle être votée en conseil municipal ?

Ce n’est pas une délibération. On n’a pas transféré dans la fiducie. On a réintégré, dans le bail emphytéotique, la Villa Rose qui en était sortie à l’époque où nous devions nous charger de faire des travaux. La SASP, à l’époque, avait laissé pourrir la Villa Rose, alors que son obligation était de l’entretenir. Le législateur nous donnait la possibilité, sur cette justification, d’attaquer pour récupérer. C’est ce que nous avons fait et nous avons gagné. Nous avons récupéré la Villa Rose, qui était sortie du bail emphytéotique. À la demande de la SASP, nous avons réintégré la Villa Rose dans le bail emphytéotique, lequel a été transféré à la Fiducie. Pour ça, nous n’avons pas besoin de délibération en conseil municipal. Il suffit d’un arrêté du maire.

La société Otium étant partie prenante de la Fiducie BOPB, pourrait-elle avoir accès à cette Villa Rose, puisqu’un transfert du bail emphytéotique administratif Aguiléra vers la fiducie est prévu ?

Absolument.

N’avez-vous pas peur que cette décision fasse jaser du côté de la ville ?

Écoutez, ça fera jaser. Je pense que ça fera jaser encore plus si, en ne faisant rien, l’autorité de régulation nous retoque et nous replace en dehors du secteur professionnel. Je pense que c’est beaucoup plus grave. La Villa Rose a toujours été liée à l’histoire du rugby. Elle est sortie du bail emphytéotique pour de mauvaises raisons. Si les précédents propriétaires avaient respecté leurs engagements, ce serait un non-sujet.

Est-ce une décision que vous assumez, pour sauver le BO ?

On avait dit qu’on ferait tout, dans le cadre légal, pour sauver le BO. Je pense qu’on le démontre. Pour moi, ce n’est pas un sujet, cette Villa Rose reste dans le bail emphytéotique, les Biarrots en restent propriétaires. Tout le monde se demandait ce qu’on comptait en faire, il n’y avait pas de fléchage précis. Ce qui était sûr, c’est qu’elle était fléchée sur le plateau du sportif Aguiléra. De toute façon, on l’a sauvée, on a dépensé plus d’un million d’euros pour la retaper, mais dedans, il y a tout à faire. Cela veut dire qu’il y aurait un million ou un million et demi d’euros pour en faire quelque chose de bien. Je pense, qu’aujourd’hui, aucun de ceux qui prétendent ou qui auraient des vues pour l’utiliser, n’auraient des moyens de la rénover.

La société Otium serait-elle prête à injecter de l’argent pour la rénover ?

Elle a les moyens de l’entretenir et de l’aménager. Il y a un gros travail d’aménagement dedans. Aujourd’hui, elle est sauvée, elle est magnifique, mais dedans, tout est à faire. La ville n’a pas forcément les moyens de dépenser un million d’euros pour aménager la Villa Rose. Le milieu associatif, qui voyait la Villa Rose avec un œil intéressé, n’aurait pas les moyens de mettre sur la table 1 ou 1,5 millions d’euros pour la rénover. Il y a aussi un principe de réalité qui s’impose à tous.

Dans quel but pourrait-elle être utilisée ?

Je ne sais pas. Tout ça est fait dans une urgence très importante, ça ne donne pas le temps de travailler sur le projet à long terme. Celui-ci va être travaillé tranquillement et sereinement, à partir du moment où, nous l’espérons, l’autorité de régulation va nous donner le feu vert. Pour l’instant, nous sommes dans l’attente. Nous sommes confiants car il nous semble que nous avons répondu à toutes les demandes de l’A2R, mais le verdict final aura lieu lundi ou mardi. Tant qu’on ne l’a pas, on s’interdit de faire des plans sur la comète. […] Nous avons voulu démontrer l’engagement de la Ville et faire le maximum du possible dans un cadre légal.