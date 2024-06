Le Biarritz olympique et ses nouveaux propriétaires se présentaient ce mercredi matin devant l’autorité de régulation du rugby (A2R) pour faire valider son projet de reprise. La décision devrait finalement être connue mardi.

C’était jour de grand oral pour le Biarritz olympique, ce mercredi 5 juin à 9h45. Deux mois jour pour jour après le rachat du club pour 1 euro symbolique par Shaun Hegarty, Marc Baget et Flip Van der Merwe, ce trio se présentait devant l’autorité de régulation du rugby (A2R) pour faire valider son plan de redressement économique. À commencer par un important apport financier mais indirect, par le biais d’une fiducie. L’A2R allait-elle valider un tel montage, qui présente le risque de ne pas remplir concrètement les caisses du club, du moins sans certitude sur le long terme ? La décision a été mise en délibéré par l'autorité de régulation du rugby, alors que la maire de la ville Maider Arosteguy s'était personnellement déplacée pour appuyer le dossier et présenter de nouveaux documents liés à la fiducie.

Rouen dans l'attente

De fait, le BOPB ne sait toujours s'il sera relégué ou maintenu en Pro D2. Dans le premier cas, il conservera toutefois le droit de faire appel, pour bénéficier d’un second passage devant l’A2R, afin d’y présenter un dossier certainement modifié et étoffé. Les délais sont toutefois courts : cet appel devra être étudié avant le 1er juillet, date d’enregistrement par la LNR des équipes équipes engagées dans ses compétitions.

Passée cette date, si la rétrogradation administrative de Biarritz venait à se confirmer, elle ferait le bonheur de Rouen. Le club normand, relégué sportivement en Nationale après avoir terminé à la dernière place cette saison, sera alors "sauvé" et poursuivra son aventure en Pro D2 lors du prochain exercice (2024-2025).

Une saison chaotique

Quelle qu'elle soit, cette décision mettra un terme à une saison chaotique pour le BO. Elle l'a d’abord été en coulisses, ponctuée de nombreuses polémiques jusqu’au rachat du club par le trio Hegarty-Baget-Van der Merwe, début avril, des mains de Louis-Vincent Gave pour 1 euro symbolique.

Sportivement, la dernière saison fut également éprouvante. Englué dans le fond du classement, battu à six reprises à domicile, Biarritz terminait finalement à la 14e place et n’avait acté son maintien sur le terrain qu’à l’occasion de la 30e et dernière journée de phase régulière. Le maintien administratif, lui, est toujours en suspens.