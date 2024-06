Touché mais pas coulé. L'avenir du Biarritz olympique, dont le feuilleton de la reprise ressemble à un sauvetage de monument en péril, s'est joué ce mercredi matin à Paris lors du passage devant l'Autorité de Régulation du Rugby (A2R). C'est devant le gendarme financier que les ultimes négociations se sont déroulées, en présence de la maire de Biarritz et avec Pierre-Edouard Stérin au téléphone pour régler les dessous d'une fiducie qui n'a pas fini de faire parler...

"Les choses évoluent dans le bon sens." Voilà le seul commentaire autorisé, partagé en sortie de séance par un membre de l'A2R qui souhaite conserver l'anonymat. Traduction : Biarritz n'est pas encore sauvé mais il n'est surtout pas relégué comme les rumeurs le laissaient pourtant entendre ces derniers jours, faute de nouveautés autour d'un dossier qui semblait s'enliser faute d'argent apporté dans les caisses du BO.

Alors, qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi et comment le gendarme financier n'a pas tranché comme prévu, accordant un nouveau délai - certains diront un joker supplémentaire - aux représentants du club basque ?

À lire aussi : Biarritz est passé devant le gendarme financier : décision reportée à mardi

La fiducie modifiée en profondeur

Selon nos informations, les choses se sont déroulées en deux temps. Alors que le club avait jusqu'à hier soir pour produire l'ensemble des éléments, tout s'est précipité en fin de journée, après que Midi Olympique ait révélé les contours du fameux contrat de fiducie immobilière censé sauver le club. Ledit contrat ne répondait alors toujours pas aux attentes formulées par l'A2R une semaine plus tôt, qui attendait le versement d'argent pour assurer l'avenir immédiat du club.

Résultats, de nouvelles annexes ont été transmises à la commission d'appel dans la nuit, jusqu'à 2h40 du matin. Et d'autres éléments ont encore été présentés ce matin même lors de l'audition, par les repreneurs du BO et Maider Arosteguy (maire de Biarritz) qui accompagnait la délégation des dirigeants composée par Didier Poulmaire (pour la partie fiducie), Arnaud Dubois, Shaun Hégarty (B.Otiful) et deux représentants d'Otium Capital (société d'invertissement fondée par Pierre-Edouard Stérin). Faute de temps pour les étudier en détail, l'A2R a préféré jouer la sécurité, quitte à prêter le flanc à la critique en offrant un sursis aux Biarrots. Elle veut être certaine que les versements ont et seront bien effectués, au profit du club et sans machine arrière possible, une fois que le gendarme financier aura statué sur le sort du club Rouge et Blanc. Même si ce n'est pas son rôle, elle devra également appréhender si les accords passés entre Otium et la mairie sont "viables". Car dans le cas contraire...

Les millions de Stérin et après ?

Dans les faits, les négociations financières entre les différents acteurs se sont poursuivies jusque devant l'A2R pendant près de deux heures, avec plusieurs échanges téléphoniques, notamment entre Maider Arosteguy et Pierre-Edouard Stérin pour valider les nouveaux contours de la fiducie en contre-partie d'un engagement estimé entre 5 et 6 millions d'euros versés sur le compte du club en contre-partie de bien immobiliers situés autour d'Aguiléra (dont la villa Rose valorisée à 2M€). Si le club reste détenu par le trio Baget-Hegarty-van der Merwe (B.Otiful) et dirigé par Arnaud Dubois, il a trouvé son financier en la personne de Pierre-Edouard Stérin qui va ainsi réaliser une opération immobilière à laquelle la mairie de Biarritz semblait opposée. Résultat, selon les promesses du jour, un million devrait être rapidement débloqué pour finir la saison et répondre aux premières attentes de l'A2R.

Cette opération ressemble à un "one-shot" destiné à sauver le club mais qui n'apporte aucune garantie sur la pérénité du modèle. Et c'est là aussi que le bât blesse : pour financer son modèle (budget estimé à 9 millions d'euros pour la saison prochaine, qui restera à valider en cas de maintien par l'A2R), la nouvelle direction du BO incarnée par Arnaud Dubois a signé un contrat de régie avec la société "Horizon 7" dirigée par Pierre Rondinaud (beau-frère de Romain Détré, lui-même bénéficiaire effectif), visiblement sans contre-partie.

"Horizon 7" s'engage à apporter 3 millions d'euros de partenariats dans les caisses du club s'il reste en ProD2. Une somme très importante face à laquelle l'A2R a encore demandé ce mercredi matin à "Horizon 7" d'apporter des garanties bancaires... Et la réponse favorable n'est toujours pas venue. Qu'en sera-t-il si les choses restent en l'état jusqu'à mardi prochain ? L'avenir s'écrira-t-il alors sans Horizon 7, Rondinaud et Détré comme évoqué devant l'A2R ? Si tel était le cas, qui pour financer ? Stérin ? Enfin et surtout : ce dossier "régie" sera-t-il considéré comme bloquant pour valider l'actuel maintien du BO en ProD2 ou influera-t-il seulement sur la validation de son prochain budget et de sa masse salariale ? Mardi prochain, il appartiendra au gendarme financier de trancher ces questions et de statuer enfin sur l'avenir du Biarritz olympique.