Les nouveaux dirigeants du Biarritz olympique ont présenté leur projet de relance, ce mercredi face à l’A2R (gendarme financier) qui a décidé de mettre sa décision en délibéré. Ce qui pose une question d’équité.

Cela participe de ces décisions qui étonnent, pour dire le moins, dans le joyeux monde du rugby professionnel. Celle qu’a prononcée ce jour l’A2R, ex-DNACG et toujours gendarme financier du rugby professionnel français. Cette décision, c’est celle de ne pas décider, justement, dans le dossier du Biarritz olympique, à la date pourtant imposée au club et à la connaissance de tous.

Ce mercredi 5 juin devait être un grand jour, pour le BO. Triste ou radieux, mais quoiqu’il arrive décisif. Devant l’A2R (autorité de régulation du rugby), les nouveaux dirigeants biarrots, en compagnie de leurs conseils et de madame le maire Maider Arosteguy, ont donc présenté leur plan de reprise économique du club, deux mois jour pour jour après l’avoir racheté pour 1 euro symbolique. À Paris, dès 9h45, ils ont déroulé leur montage financier. Une construction face à laquelle l’A2R a donc décidé de ne pas décider. Pas tout de suite, en tout cas. Décision reportée à mardi prochain.

Des documents ajoutés jusque dans la nuit

Pour quelles raisons ? Le temps d’étudier les derniers documents, nombreux, qui furent ajoutés au dossier en dernière minute). Ce qui pose questions. D’abord, sur le timing. Si l’A2R a dû mettre en délibéré pour six jours, c’est justement parce qu’elle a été prise de court. C’est à sa décharge : les derniers documents ont été compilés pour certains dans la nuit de mardi à mercredi, passé minuit et, en d’autres temps, jugés hors-délais. D’autres ont même été présentés dans la matinée de ce mercredi. Sans refus.

Biarritz et le luxe du temps

Cette mise en délibéré, c’est aussi un délai supplémentaire accordé au club pour s’aligner sur les exigences du gendarme financier. Le tout, sans en passer par une procédure d’appel d’une décision éventuellement défavorable. Le BO garde donc cette carte maîtresse dans sa main : celle d’un appel futur, si la décision de mardi venait à ne pas lui convenir. Et donc un nouveau délai à venir, après six jours « cadeaux, offerts par la maison ». Ce joli coup de pouce, d’autres clubs, en d’autres temps, n’ont pas eu le plaisir. Pour Bourgoin, Montauban, Albi et tant d’autres, le couperet de la relégation tombait, l’appel se faisait et la décision définitive tranchait. Biarritz, lui, a le luxe du temps, deux mois après son rachat. Ce n’est pas rien. C'est certainement la rançon de la gloire, celle d'un club multi-primé aux prémices de l'ère professionnelle et d'une marque forte dans le rugby français. Il faut sauver le soldat Biarritz ? Alors, tant pis pour l’équité.