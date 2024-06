Le changement climatique affecte de manière importante le sport sur les dernières saisons. World Rugby a publié un rapport sur les impacts prévus de ce dérèglement. Un moyen de sensibiliser le public sur cette problématique.

Quand le rugby se met à la page sur le réchauffement climatique. World Rugby vient de publier un rapport historique sur les impacts prévus de ce dérèglement. Après avoir annoncé un plan en janvier 2022 pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, l'instance dirigeante à commandé un rapport au cabinet Sport 1.5, féru de la contribution à la transition écologique du sport.

Un communiqué engagé visant à sensibiliser le public à ce problème mondial, qui affecte déjà la pratique sportive dans son ensemble. "Deux degrés peuvent ne pas sembler beaucoup. Mais dans un contexte climatique mondial, la science est sans équivoque. Une hausse de deux degrés de la moyenne mondiale, les températures auront des conséquences importantes et de grandes portées pour la santé de nos communautés, de nos économies et de notre planète" alerte le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont, dans une lettre ouverte adressée à la famille mondiale du rugby.

Les U20 Irlandais se font asperger pour lutter contre la chaleur. Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

Une adaptation nécessaire

Cette étude veut être un soutien aux parties prenantes de ce sport, tentant d’expliquer les bonnes mesures à adopter pour limiter ces augmentations. Une projection de +2 °C, qui pourrait être atteinte aux alentours de 2050 selon les projections du GIEC, a été choisie. "Nous avons conclu un rapport sur un panel de 10 pays, influent dans la sphère rugbystique. Nous avons ajouté l'Inde afin d'avoir un pays émergent. Nous concluons des adaptations individualisées en fonction des problématiques" explique Jimy Bercon, sensibilisateur sur le sujet sport et environnement/climat, et auteur du rapport. Certains territoires accumulent les risques. Ce dernier s’appuie sur les données récoltées par les différentes fédérations, les contributions d’expert du climat et du sport, et les éléments mis à disposition dans les rapports du GIEC.

Les différentes observations sur les terrains de rugby peuvent inquiéter. Une augmentation de jours de chaleur extrême (au-dessus de 35 °C) est prévue dans la totalité des pays étudiés, avec 60 % d’entre elles disposant d’une période de dix jours supplémentaires, ou plus, pendant lequel le rugby ne peut pas être joué. Il existera lus de risques de sécheresses et de fortes précipitations au sein des nations étudiées . Un tiers des stades étudiés (111 sites) s'exposera à des phénomènes cycloniques, avec une activité accrue des vents et des cyclones. Sur ces mêmes sites répertoriés, un stade sur 10 possèdera un risque de submertion annuel. Enfin, les experts évaluent l’augmentation des niveaux d’humidités, qui renforcera les souffrances liées à la chaleur des différents acteurs du rugby. "Tous les sports vont être impactés, eau, extérieur, et même en salle. Le rugby est lui aussi à risque" exprime Jimy Bercon.

Le public se protège lui aussi de la hausse des températures Sandra Ruhaut / Icon Sport - Sandra Ruhaut

Des conséquences en France ?

La France n’est pas épargnée dans ce rapport. Elle aussi doit composer avec cette problématique environnementale. Le pays en a déjà fait les frais lors du début de la Coupe du monde 2023, avec des "pauses fraîcheurs" organisées par World Rugby afin de lutter contre la canicule. Cependant, ce type d'adaptation ne sera pas suffisant face aux défis que posent cette problématique.

Durant l’exercice 2022-2023, ce ne sont pas moins de 350 matchs qui ont été impacté pour des raisons climatiques, selon la Fédération française de rugby. L'inquiétude naît de la fréquence et de l’intensité des sécheresses, impactant la qualité des pelouses de notre championnat. Une hausse des précipitations intenses serait aussi à prévoir selon le rapport.

6 recommandations à destination de World Rugby sont proposées. "On n'a pas pour but de conclure les idées. On les soumet aux instances qui s'adapteront à leurs guises" plaide Jimy Bercon. Une série d'indications pratiques pour ces acteurs est déjà en cours d’application, conformément à la stratégie environnementale 2030 de World Rugby. Un défi d’adaptation essentiel pour la discipline, afin d’assurer la sécurité de ces acteurs.