Les collégiennes de Jean-Guiton à Lagord (17) se sont qualifiées pour le championnat de France UNSS. Il a lieu au Pontet cette semaine mais se déroule sans elles. La direction du collège a déclaré forfait pour elles alors que les garçons, dans le même cas, ont pu faire le déplacement.

Elles devaient participer cette semaine au championnat de France UNSS, au Pontet (84). Mais ces filles d’environ 15 ans n’en seront pas, à leur grand dam. « Elles font l’option rugby depuis la Sixième. Ça fait quatre ans qu’elles jouent ensemble, c’était la fin d’une aventure, explique Fanny Sarrion, maman d’une joueuse. Début avril elles apprennent qu’elles sont sélectionnées pour participer au championnat de France au Pontet. Elles se préparaient pour ça et ont appris à dix jours de la compétition qu’un forfait avait été déposé. »

Pas de championnat de France pour les collégiennes de Lagord. Le directeur évoque des raisons de sécurité et de budget. Fanny Sarrion

Le chef de leur établissement Jean-Guiton de Lagord, situé à deux kilomètres à peine du stade Marcel-Deflandre, ne leur a pas permis ce voyage pour des raisons de budget et de sécurité. « Partir en minibus jusque dans le Vaucluse, je veux bien entendre que ce n’est pas très sécurisé, poursuit Fanny Sarrion. Les professeurs ont l’habitude, deux minibus et six chauffeurs étaient prévus, ça pouvait tourner, mais soit. Que les chauffeurs ne puissent pas être des parents, je veux bien l’entendre. Mais dans ce cas-là, louer un car est possible. Mais c’est là que le directeur sort l’argument du budget. » Ces jours-ci dans la banlieue rochelaise, l’émotion était donc encore vive. « Il y en a plein qui arrêtent. Elles ne vont même plus à l’entraînement alors que c’était prévu jusqu’à la fin juin. Elles sont complètement démotivées. Même celles qui voulaient continuer l’option rugby au lycée ne le feront pas. »

Pas de contrainte pour les garçons

Quelque chose qui ne passe pas chez les joueuses et leurs parents puisque dans le même temps, les garçons, qualifiés pour l’équivalent masculin, ont pu participer à l’événement. « Les garçons et les filles sont qualifiés pour le championnat de France UNSS. Peu importe la raison évoquée, la finalité c’est qu’on a privilégié les garçons et pas les filles, regrette Franck Jacob, ancien joueur pro au Stade rochelais et papa d’une fille concernée. Difficile de ne pas y voir un peu de misogynie. » Sans compter que les garçons, l’an dernier, avaient pris le minibus pour rallier Besançon… « Les budgets étaient déjà votés depuis longtemps… Ce n’est pas l’esprit du rugby qu’on a, balaye l’ancien avant rochelais. Puis c’est du rugby scolaire, elles auraient pu voyager et voir plein de choses. » Le forfait ayant été annoncé aux collégiennes et leurs parents après avoir été déposé, aucune démarche n’a pu être entreprise pour trouver une solution.

Le collège s’est gardé de tout commentaire, laissant, comme le veut « la procédure », le soin de la communication à la DSDEN (Direction des services départementaux de l’Éducation nationale), laquelle redirige vers le rectorat à Poitiers… « C’est balayer d’un revers de main tout ce que ces filles de 15 ans ont pu construire, conclut Fanny Sarrion. Elles se sont engagées pendant des mois, des années… Et voir les garçons partir et rester là, ça les dégoûte du sport qu’elles aiment. »