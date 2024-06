Mercredi, à Massy, la fédération et l’un de ses partenaires majeurs, TotalEnergies, ont lancé le Tournoi National des Quartiers et des Campagnes, destiné à renforcer l’ancrage du rugby sur tout le territoire.

Ce mercredi après-midi, à Massy (Essonne), le président de la FFR Florian Grill, la rugbywoman internationale Coumba Diallo et le directeur de la communication de TotalEnergies Jacques-Emmanuel Saulnier ont conjointement lancé le Tournoi National des Quartiers et des Campagnes. En clair, les clubs de rugby impliqués dans les quartiers prioritaires ainsi que sur les zones de revitalisation rurale sont tous invités à participer à cette compétition, laquelle se déroulera de la sorte : jusqu’au mois de juillet, des animations rugby seront organisées en pied d’immeubles et sur les places de villages ; au fil de l’été, auront ensuite lieu les finales régionales du tournoi ; enfin, au cœur de l’automne 2024 et dans le prestigieux Centre National de Rugby de Marcoussis, se déroulera la grande finale nationale de la compétition.

Florian Grill présent avec les enfants à Massy. Midi olympique

Florian Grill, après avoir longuement accueilli la trentaine d’enfants qui ce jour-là découvrait ou presque la balle ovale, expliquait en préambule : "Grâce à notre partenaire TotalEnergies, nous avons aujourd’hui la possibilité d’étendre le maillage du rugby dans les quartiers mais aussi dans la ruralité : j’ai ainsi coutume de dire que la FFR est la première fédération rurale de France, derrière celle de chasse. Grâce au rugby à 5, une pratique mixte et sans contact, notre sport n’a plus besoin de terrain et de pelouse pour conquérir de nouveaux pratiquants. Une place de village, un gymnase peuvent désormais être des endroits idoines à l’émancipation du rugby".

Les rugbywomen en herbe s'amusent au tournoi des quartiers. Midi Olympique

Coumba Diallo : "C’est grâce au rugby que je suis devenue la femme que je suis"

D’ici à la fin de l’été, ce sont près de 885 dates qui ont été cochées, dans tout l’Hexagone, afin que le Tournoi National des Quartiers et Campagnes s’installe de façon pérenne. "Tout le monde est concerné, analyse Jordan Roux, l’élu fédéral en charge de la territorialité. Le tournoi a déjà visité des villes telles Nancy, Poitiers, Dinan ou Chartres, comme des villages tels Nafarroa (Saint-Jean Pied De Port et Saint Etienne de Baïgorry, N.D.L.R.) ou Lectoure, voire des territoires d’outre-mer comme la Réunion ou Mayotte. Nous sommes une fédération à mission et, en marge de ces entraînements de rugby, nous mettons aussi en place des ateliers de citoyenneté, au fil desquels on sensibilise les enfants à l’égalité hommes / femmes, à la lutte contre la discrimination… Le rugby remplit ici son rôle sociétal et éducatif".

Et les jeunes rugbymen suivent le pas. Midi Olympique

À l’occasion de la dernière Coupe du monde, TotalEnergies avait inauguré le Tournoi des Quartiers et, fort de la réussite de celui-ci, souhaite aujourd’hui développer le concept dans les campagnes. À Massy, Jacques-Emmanuel Saulnier confiait : "Ce nouveau tournoi est un héritage. Il aurait été trop bête de s’arrêter à un tournoi urbain, après le Mondial. Les stations Total sont présentes sur tout le territoire ; elles sont parfois même des lieux de vie importants dans les campagnes, comme peuvent là-bas l’être les bureaux de poste, par exemple." À Massy, Coumba Diallo, aujourd’hui devenue ergothérapeute, concluait l’après-midi en ces termes : "Pour être moi-même issue des quartiers, je sais que si vous n’allez pas chercher ces jeunes, ils ne viendront pas naturellement à vous. Le rugby est une nouveauté pour ces enfants, plus habitués aux sports comme le foot ou le basket. […] Le rugby est un très beau ; il joue et a joué un rôle important dans ma vie ; c’est grâce à lui que je suis devenue la femme que je suis aujourd’hui. Je suis fière d’être ambassadrice de cette opération, qui à mon sens est un très bon levier pour rendre le rugby accessible à tous."