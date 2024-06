Les Toulousains ont enregistré les retours de Joshua Brennan et Alban Placines pour préparer le déplacement à Lyon ce samedi, alors qu'ils ont déjà assuré leur première place finale en Top 14.

Le Stade toulousain, leader du Top 14 et assuré de terminer la phase régulière à la première place du classement, a repris l'entraînement ce mardi, moins de quarante-huit heures après son match nul contre La Rochelle ce dimanche soir, au Stadium. Et quelques bonnes nouvelles sont venues accompagner le groupe, qui disputera la 26e et dernière journée du championnat samedi, à Lyon. Un rendez-vous sans enjeu majeur, alors que le staff rouge et noir devra effectuer des choix, entre ménager certains joueurs pour éviter toute blessure ou leur donner du rythme avant un week-end de relâche (pendant que des clubs joueront les barrages). Sachant aussi que les espoirs du club disputent la finale de la catégorie contre Castres dimanche.

Ainsi, l'effectif toulousain a retrouvé le deuxième ou troisième ligne Joshua Brennan, qui était sorti sur protocole commotion lors de la finale de Champions Cup remportée contre le Leinster. Il a passé les étapes nécessaires avec succès et a reçu le feu vert. Il postule pour le déplacement au Lou. Comme le troisième ligne Alban Placines, sérieusement blessé à un genou en février et qui avait effectué une reprise adaptée la semaine dernière. Il a participé à l'échauffement dimanche soir et il est désormais disponible. Il pourrait faire son retour samedi. De son côté, le trois-quarts centre Pierre-Louis Barassi, qui souffre légèrement d'une cheville, était ménagé ce mardi. Mais son cas n'inquiète pas le staff.

Dupont de retour mercredi, un stage au Portugal la semaine prochaine

Vainqueurs de l'étape finale du circuit sevens avec l'équipe de France à 7, à Madrid le week-end passé, Antoine Dupont et Nelson Épée n'étaient pas présents non plus ce mardi. Le deuxième est en congé tandis que le demi de mêlée international reprendra ce mercredi avec le groupe stadiste. Pour rappel, Julien Marchand (cheville), Pita Ahki (adducteurs) et Emmanuel Meafou (ischios), tous trois touchés lors de la finale, sont absents. Anthony Jelonch (genou), qui ne rejouera pas cette saison, a effectué des exercices spécifiques sur le bord du terrain ce mardi après-midi. Nepo Laulala (tendon d'Achille) et Maxime Duprat (cheville) sont aussi forfaits jusqu'au terme de la saison. De son côté, Richie Arnold passe ce mardi soir, en visioconférence, devant la commission de discipline suite à son carton rouge reçu en finale de Champions Cup.

Enfin, les Toulousains devraient partir en stage à Faro, au Portugal, la semaine prochaine pour préparer leur demi-finale de Top 14. Ce devrait être du lundi au jeudi, à l'endroit même où les Toulousains s'étaient déjà rendus à la même période l'an dernier.