Sourire aux lèvres, le capitaine varois, Teddy Baubigny, a livré un regard lucide sur la saison des siens et s’est exprimé sur les ambitions du club pour cette fin de saison.

Quels sentiments prédominent après cette première qualification en phase finale depuis 2018 ?

Le vestiaire est tellement heureux d’avoir ramené le club en phase finale. C’est un soulagement après la saison écoulée, avec des hauts, des bas et des moments très compliqués à vivre à l’intérieur du club. Ça a été dur. Il y a tellement de joie si vous saviez. Il y a aussi une énorme fierté pour le groupe mais aussi nos supporters. Néanmoins, il faut rester calme. La qualification n’est qu’une étape sur notre parcours. Nous sommes contents mais le vestiaire est modéré avant une grande rencontre le week-end prochain. Je sens le groupe prêt à aborder des grands matchs.

Une nouvelle fois, Toulon a impressionné face à Clermont. Aviez-vous, en plus de valider le top 6, l’envie de marquer les esprits avant les grands rendez-vous ?

(Il sourit) J’espère en tout cas qu’on envoie un message. On n’a pas dominé la saison. Il ne faut pas se mentir. Nous n’avons jamais été en tête, le club s’est accroché. Les dernières performances montrent, enfin, que nous avons des qualités. On le savait mais il faut toujours prouver. J’espère que le club à envoyer un message. On a un état d’esprit conquérant depuis plusieurs semaines. Chaque mec en veut dans ce groupe. Clermont a annoncé la couleur et ses ambitions en venant ici. Nous étions sous pression. Ce n’était pas facile à préparer, c’était même dur et on a su se le rendre facile. Tout le monde a donné plus que d’habitude notamment en défense.

En tant que capitaine, avez-vous senti le moment de bascule au cours de cet exercice ?

J’ai envie de citer deux matchs : il y a eu celui de Montpellier, à Mayol (victoire 54-7, le 23 mars 2023 N.D.L.R.). Nous étions à deux doigts de redescendre gravement dans le classement. On a décidé de montrer nos ambitions et nous avons surtout prouvé nos intentions sur le terrain en faisant un super match. La tension était énorme ce jour-là. Derrière, il y a eu la confirmation à Bayonne (victoire 46 à 10, le 31 mars 2023), où le club était attendu dans un contexte spécial. On sort notre match référence à l’extérieur et depuis, le RCT a basculé (sourire).

Vous avez un choix cornélien : vivre un barrage à domicile, ou tenter d’entrer dans le top 2 en battant Paris, la semaine prochaine. Quelle sera votre décision ?

Je vais dire ma volonté, pas celle d’un groupe : j’ai envie d’aller le plus loin possible. Bien évidemment, ça serait très cool de jouer un barrage à domicile, ici, dans l’ambiance de Mayol. Ça marquerait le club mais le club veut aller le plus loin possible. La volonté du club est d’être champion de France. Si on s’épargne un quart de finale, qu’il soit à domicile à l’extérieur, c’est toujours mieux dans l’espoir d’aller au bout. Ça nous fera récupérer. Mais oui, nous sommes ambitieux : la volonté du club n’est pas de jouer un barrage à domicile mais d’être champion. Il faut réfléchir en fonction de ça.

On a entendu que le groupe avait demandé à Bernard Lemaître de conserver les maillots. Quelle a été la réaction du président ?

Nous avons les maillots (rires). Ils sont rudes à avoir à Toulon et la demande a été acceptée par le président après ce match et cette qualification. C’est la soirée parfaite : nous sommes très heureux d’avoir enfin nos maillots.