Auteur de douze essais en dix-sept matchs, Joris Jurand affole les compteurs. À vingt-huit ans, le Provençal de naissance se confie sur son évolution depuis ses débuts en première série, à quelques jours de la fin de saison de Clermont.

Joris, pour la première fois de votre carrière vous avez marqué plus de dix essais en une saison. Comment l’expliquez-vous ?

J’ai toujours aimé marquer, même quand j’étais jeune. Mon objectif de chaque match était de passer derrière la ligne. À Brive, j’avais un peu moins de bons ballons qu’à Clermont donc je marquais un peu moins. Mais cette année, je joue avec une équipe extrêmement puissante devant qui libère les espaces derrière. Fatalement, que ce soit moi, Bautista (Delguy) ou Alivereti (Raka), on se tient tous en termes d’essais. On a vraiment cette volonté de marquer le plus d’essais possibles. On a tous les trois cet instinct de marqueur.

Vous n’avez joué qu’une fois à l’arrière cette saison. Est-ce une volonté du staff clermontois ?

Christophe (Urios) m’avait effectivement dit qu’il m’utiliserait beaucoup à l’aile, notamment en début de saison. J’ai été un peu perturbé par les blessures et avant ce match à La Rochelle j’avais du mal à revenir, physiquement et mentalement. J’ai subi des critiques, c’était assez dur. J’espère rejouer à l’arrière pour effacer ce match à La Rochelle et qu’on ne retienne pas uniquement cette prestation de ma part.

Cette performance vous a-t-elle fait mal ?

C’était un jour sans. On s’est trompé dans l’approche du match, on en a discuté avec le staff. Par contre j’ai été catastrophique, je n’ai aucun problème à le dire. Je vaux mieux que cela et je n’ai pas envie que le public ait cette image de moi à ce poste.

Préférez-vous jouer arrière ou ailier ?

Sans être péjoratif, je préfère être arrière à Brive et ailier à Clermont ! Au CAB j’avais la chance de relancer beaucoup de ballons et de jouer avec une grande liberté, et à l’ASM j’adore ce côté finisseur tout en étant attiré par la ligne d’en-but. Le système de Clermont est fait pour que les ailiers marquent beaucoup, je pense à Napolioni Nalaga, Aurélien Rougerie ou Damian Penaud notamment.

Joris Jurand a passé quatre saisons à Brive et a souvent été utilisé à l’arrière. Icon Sport

Est-ce cet aspect-là qui vous a fait choisir Clermont l’été dernier ?

Oui mais pas seulement. Quand Clermont m’a sollicité, je n’ai pas hésité très longtemps. La rencontre avec Christophe (Urios) s’est très bien passée et surtout, j’avais un énorme souvenir de l’ASM. En 2010, lorsqu’ils ont été champions, ils sont venus avec le bouclier de Brennus à Eygalières (Bouches-du-Rhône), la ville de René Fontès, l’ancien président de l’ASM. J’y étais allé et j’étais vraiment impressionné !

Quelles étaient vos espérances en arrivant à Clermont ?

La première était de jouer au Michelin avec les supporters de mon côté, parce que j’ai souvent pris quarante points ici (rires). Ensuite, je voulais marquer, faire des bons matchs et jouer avec mes qualités. Le public clermontois attend du spectacle et on leur doit de répondre présent. C’est attirant ! Et quand on n’est pas bon on se fait taper sur les doigts, c’est normal, tant que cela reste dans le respect.

Quand vous êtes arrivé, Alivereti Raka et Bautista Delguy étaient les titulaires. Quel était votre état d’esprit à la vue de cette concurrence ?

Que ce serait dur ! Ce sont deux joueurs internationaux et des références en Top 14. Ils me tirent vers le haut, on s’entend très bien dans le groupe et cela reste une relation saine. Et finalement, la saison se passe plutôt bien pour moi !

Au tout début de votre carrière vous avez joué centre, aviez-vous déjà cet instinct de marqueur ?

J’étais plus lourd qu’aujourd’hui mais je perçais souvent. Et sans me vanter, quand je regardais à droite et à gauche, les soutiens tardaient un peu donc j’essayais d’aller marquer comme je pouvais (rires). En réserve de Fédérale 2, au RC Noves, j’avais mis trente essais en vingt-huit matchs, mais je me rappelle qu’on avait perdu en quart de finale. Ce sont des souvenirs qui restent ! Donc même en réserve j’avais cet instinct de marqueur oui.

Comment avez-vous appréhendé ces changements de poste ?

Lorsque j’étais au centre de formation de Montpellier (2017-2018), Anthony Floch m’a beaucoup aidé. Il était entraîneur des Espoirs du MHR et il m’a lancé à l’arrière parce qu’il y avait beaucoup de blessés. Je n’avais jamais joué arrière avant, et j’ai directement aimé le fait d’avoir beaucoup de liberté, avec des grands espaces. Pour le poste d’ailier, cela a été un cas de force majeure à Brive ! Il y avait également des blessés, défensivement c’était un peu dur, aujourd’hui aussi d’ailleurs, mais je m’améliore ! J’ai confiance en mes partenaires et inversement. C’est un poste spécial !

Christophe Urios comparait les ailiers à des buteurs de football. Partagez-vous cette opinion ?

Je suis d’accord avec lui. Un ailier qui ne marque pas ne sert pas à rien, mais presque. Parce qu’on est là pour cela, on doit sentir et finir les coups. On essaie au maximum de concrétiser la domination de notre équipe. Mais j’aurais préféré ne pas marquer contre les Sharks, qu’on ne parle pas de moi, mais qu’on gagne !

Vous avez marqué des essais très différents ces dernières semaines. Comment évaluez-vous les situations ?

Sur le premier essai contre Castres, par exemple, je me dis au dernier moment que je vais taper un coup de pied par-dessus, parce que leur ailier a pris un carton jaune. Au pire il y a touche dans leur camp et au mieux je marque ! Et sur le deuxième, quand je vois Filipo Nakosi arriver, j’anticipe un peu plus pour aller au sol et tendre le bras. Cela m’a souri !

Joris Jurand s’était arraché pour marquer deux essais contre Castres, lors de la 24ème journée. Icon Sport - Icon Sport

Depuis votre arrivée en Auvergne, quels secteurs avez-vous le plus travaillés ?

Les skills en défense pour éviter de me faire prendre sur les un contre un. Il faut bien lire les coups, et sur la défense collective il ne faut pas se faire prendre dans l’axe. J’ai aussi travaillé les ballons hauts et le jeu au pied. Ce sont des secteurs importants dans le rugby moderne.

Et quel est votre principal axe de progression ?

La défense, toujours (rires). C’est tellement important aujourd’hui ! Sinon, de progresser et d’être le meilleur possible, même si tout joueur de rugby passe au travers, peut-être à part Antoine Dupont ! Je me répète, mais j’ai encore ce match de La Rochelle en tête…

Humainement, comment vous sentez-vous à Clermont ?

J’ai mis du temps à pleinement m’intégrer parce que c’est ma personnalité. J’ai besoin de voir comment sont les gens en profondeur, mais j’ai peut-être un caractère bizarre certaines fois (rires). Je suis sorti de mon cocon à Brive, ce n’était pas simple, mais je me libère sur cette fin de saison !

J’étais un fan de Toulon parce que j’ai été marqué par la génération de Wilkinson, Giteau etc.

Vous chambrez davantage alors…

Effectivement ! Notamment Baptiste Jauneau et Léon Darricarrère qui sont mes petites têtes de turc (rires) ! On en profite parce qu’ils sont jeunes et avant qu’ils deviennent les leaders de Clermont ! Plus sérieusement, ils sont incroyables et ils ont une carrière énorme qui les attend. Globalement, tous les jeunes à l’ASM ont gardé cette notion de respect et il y a une alchimie parfaite. On a tous vécu des choses différentes mais le groupe grandit, et la victoire de Castres en est le témoin. Il y a quelques mois, je ne pense pas qu’on l’aurait gagné.

Venant de Provence, quelle image aviez-vous de l’ASM plus jeune ?

C’était impossible de détester Clermont. Ils avaient un énorme paquet d’avants avec des trois-quarts impressionnants, il n’y avait que des internationaux, c’était vraiment le grand Clermont. Ils auraient mérité d’avoir plus de titres, ils ont établi un record de victoires à domicile qui ne sera jamais battu, je pense. L’ASM c’est la classe, un club qui impose le respect. Et quand je jouais à Brive, on savait qu’on allait passer des après-midis compliqués (rires).

Quel club supportiez-vous à l’époque ?

J’étais un fan de Toulon parce que j’ai été marqué par la génération de Wilkinson, Giteau etc. On baignait dans cette atmosphère, ils faisaient souvent des délocalisations chez nous. En plus, le RCT était partenaire de mon club, Saint-Rémy-de-Provence. J’avais d’ailleurs fait une détection quand je jouais en première série. J’avais passé une journée avec les Espoirs, mais Toulon n’avait pas donné suite parce qu’il y avait beaucoup de joueurs avec mon profil. Ils avaient vu un potentiel mais pas de là à me faire signer. À partir de là, je suis allé à Aix-en-Provence après une expérience en Fédérale 2. J’y allais pour tenter une aventure un peu « one shot » et au finale cela m’a réussi.

Vous avez une trajectoire assez folle tout de même…

Il y a dix ans je jouais une finale de Fédérale 2 et il y a quelques semaines, je me suis retrouvé à jouer une demi-finale de Challenge Cup face aux Sharks. Je regardais les Etzebeth, Mbonambi et consorts à la télévision il y a cinq mois… C’est dingue.

Joris Jurand a marqué un doublé en finale de Challenge Cup, face aux Sharks. PA Images / Icon Sport - Gareth Fuller

Aviez-vous de l’appréhension ?

Je n’y pensais absolument pas, mon fils venait de naître, et puis je ne devais pas jouer le match. Alivereti Raka s’est finalement blessé, et donc je suis allé à Londres avec la même optique que si je jouais dans mon jardin avec mes amis (rires). Après, quand j’ai vu les Sud-Africains dans le couloir, j’ai compris ! J’étais à côté de Makazole Mapimpi et je me suis dit « je n’ai pas intérêt à passer pour une pipe ». Et à l’arrivée on a fait un match costaud où personne ne nous attendait vraiment.

Avez-vous regardé la finale ?

Non je regardais Béziers – Brive (rires) ! J’étais vraiment déçu pour eux parce qu’ils méritaient de passer, ils ont fait un énorme match ! Mais j’ai quand même regardé le score de la finale de Challenge Cup pendant le match, et quand j’ai vu 32-10 pour les Sharks en deuxième mi-temps j’ai compris que les Sud-Africains gagneraient.

Si j'avais été footballeur ? Taye Taiwo. Il était puissant sur son aile gauche, il marquait des beaux coups francs mais il avait quelques errements défensifs. Donc je m’identifie un peu à lui !

Malgré la défaite, cette rencontre a-t-elle été un tournant ?

Totalement ! Cette rencontre m’a fait un bien fou dans la tête ! Même si on avait gagné contre les Sharks, on aurait basculé avec le même état d’esprit à Perpignan. On est allé à Aimé-Giral pour mettre le feu et on n’avait rien à perdre ! L’Usap a craqué, peut-être à cause de la chaleur, dans une ambiance spéciale que j’affectionne. Et même s’il y a eu quelques débordements, on reste loin de la finale de Coupe de France avec les péages brûlés !

Le football, justement, a-t-il une place particulière chez vous ?

Bien sûr, je suis un fervent supporter de Marseille, et je suis toujours content quand Paris perd, surtout en Ligue des champions (rires). J’adorais Lucho Gonzalez et André-Pierre Gignac. Ses débuts à l’OM étaient difficiles, il s’est souvent fait huer, mais à force de travail il a marqué le club. J’aimais bien Mamadou Niang également, parce qu’il était une valeur sûre devant, avec vingt buts par saison. J’ai eu la chance d’aller au stade Vélodrome, et c’est toujours un plaisir !

Si vous étiez un joueur de football, qui seriez-vous ?

Taye Taiwo (NDLR : ancien arrière gauche de Marseille, entre 2005 et 2011), je pense. Il était puissant sur son aile gauche, il marquait des beaux coups francs mais il avait quelques errements défensifs. Donc je m’identifie un peu à lui (rires).

Un mot à ajouter ?

Je voudrais rendre hommage à Saïd Hirèche, c’était son anniversaire le 27 mai dernier et je le respecte énormément. Il m’a beaucoup apporté en tant qu’homme. Il aurait été bien à Clermont d’ailleurs, mais je pense qu’il a trop de fierté pour venir ici (rires).