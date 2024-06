Le Lou va perdre un de ses joueurs expérimentés. Le troisième ligne international français Loann Goujon a annoncé l’arrêt de sa carrière à la fin de l’exercice en cours.

Un ancien international français se retirera des terrains professionnels à la fin de la saison 2024. Le troisième ligne de Lyon Loann Goujon a annoncé la fin de sa carrière. Il joue au Lou depuis 2018. Le joueur âgé de 35 ans a porté le maillot rhodanien à 81 reprises, dont seulement sept fois cette saison, pour trois petites titularisations. Dans une interview accordée au Progrès, il a avoué que ce faible temps de jeu, lié à des blessures, l’a incité à prendre sa retraite.

Le joueur formé à Clermont, révélé à La Rochelle et aussi passé par l’Union Bordeaux-Bègles compte 17 sélections avec l’équipe de France, la dernière en Afrique du Sud, lors de la tournée estivale de 2017. "Je suis un témoin de l’évolution de mon sport. À mes débuts en pro, il y avait encore un peu d’amateurisme dans l’approche et l’environnement du rugby. Tout était plus léger. […] C’est surtout la mentalité des joueurs qui a beaucoup changé. Je suis parfois en décalage avec la nouvelle génération. Aujourd’hui, dès l’école de rugby certains veulent faire du rugby leur métier. Moi, quand j’ai commencé, c’était pour jouer avec mes potes. Quand j’essaie d’en parler avec eux, j’ai la sensation de passer pour un vieux con… L’ambiance globale m’a gonflé", a-t-il terminé de justifier pour le quotidien lyonnais.