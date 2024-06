Après onze années de bons et loyaux services sur la chaîne cryptée, Cédric Heymans va quitter Canal+ à l’issue de la saison. L’ancien international français assurera sa mission de consultant jusqu’à la fin de l’exercice et réfléchit à son avenir dans les médias.

Depuis 2013, Cédric Heymans intervenait régulièrement comme consultant Canal+ sur les rencontres de Top 14, que cela soit au commentaire des matchs ou en tant qu’expert sur le plateau du Canal Rugby Club.

Comme annoncé par nos confrères de l’Équipe, la collaboration entre le diffuseur historique du rugby et l’ex-international (59 sélections) va prendre fin à l’issue de la saison. Contacté par Rugbyrama, l’ancien ailier du Stade toulousain (2001-2011) confirme l’information de nos confrères.

“J’ai été informé de cette décision par la direction des sports de Canal+ en début de semaine dernière”. S’il ne souhaite pas encore communiquer sur les raisons de cette séparation et préfère dans un premier temps faire un point sur son avenir, Cédric Heymans écarte l’idée d’un commun accord sur cette décision. “Quand il y a une collaboration entre deux personnes et que l’une souhaite arrêter mais que l’autre n’a pas le choix, on ne peut pas appeler cela un commun accord”.

Passion intacte pour le monde des médias

Visage bien connu des amateurs de rugby pour sa carrière homérique (deux Brennus, 4 Coupes d’Europe, 1 grand chelem et une finale de Coupe du monde), Cédric Heymans avait réussi sa reconversion dans les médias depuis la fin de sa carrière professionnelle en 2013. Avec ce choix – petit choc dans le monde médiatique du ballon ovale – la chaîne cryptée devrait s’appuyer sur le reste de son équipe d’experts (Marc Lièvremont, Sébastien Chabal, Richard Dourthe, Thierry Dusautoir, Marie-Alice Yahé, Marjorie Mayans).

De son côté, le natif de Brive reste à la disposition de son employeur pour couvrir la fin de saison et les phases finales du Top 14. "Je suis sous contrat jusqu’à la fin du championnat et à disposition du service des sports de Canal+ s’ils veulent m’utiliser pour les phases finales. Comme chaque année, il n’y a aucun changement là-dessus."

La suite pour Heymans ? Le finaliste de la Coupe du monde 2011 veut prendre un temps de réflexion avant de communiquer sur ses futurs projets. Mais à l’ancien joueur de Brive, de Toulouse et de Bayonne de l’affirmer, le monde des médias l’intéresse toujours autant. "Il y a mon travail chez Andros qui me passionne et qui me prend beaucoup de temps (responsable des relations clients et développement commercial, N.D.L.R.) même si cela n’a rien à voir avec la fin de l’aventure à Canal+. Mais la vie dans les médias m’intéresse toujours autant, donc je veux me poser et prendre le temps de réfléchir à la suite." L’ancienne légende du XV de France termine par un petit trait d’humour bien venu : "Comme on dit, je suis sur le marché des transferts !"