À 36 ans, Henry Chavancy est toujours considéré comme indéboulonnable dans la ligne de trois-quarts francilienne. Voici pourquoi…

Sur le papier, l’association que pourraient former au milieu du terrain Gaël Fickou et Josua Tuisova a de quoi faire saliver. Pour autant, ce n’est pas celle que devrait privilégier le manager anglais du Racing 92, Stuart Lancaster, sur cette fin de saison. Samedi dernier, à Auxerre et face à la Section paloise (24-15), l’ancien sélectionneur du XV de la Rose avait ainsi titularisé l’enfant du club Henry Chavancy aux côtés de Fickou, laissant les platanes mélanésiens Tuisova et Habosi malmener, sur les extérieurs, des êtres humains aux proportions plus ordinaires.

Le Racing 92 s'est remis la tête à l'endroit en dominant Pau. Les Franciliens consolident leur place dans les six et écartent les Béarnais.



Le film du match > https://t.co/WWYtmJjwqu pic.twitter.com/y1VpRMNcAm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 1, 2024

Ces deux-là, inarrêtables ou tout comme, remplirent d’ailleurs plutôt bien leur mission. À ce sujet, Lancaster disait après la rencontre : "La relation entre Gaël (Fickou) et Henry (Chavancy) est très importante pour l’équipe. Vinaya Habosi, lui, a connu une saison difficile en raison des blessures mais tout le monde connaît ses forces. Concernant Tuisova, les gens sous-estiment comme il est difficile de revenir d’une opération du genou. Mais Josh est sur la bonne pente." Dès lors, le succès récemment validé au stade de l’Abbé-Deschamps conduira-t-il Lancaster et son staff (Frédéric Michalak et Dimitri Szarzewski) à poursuivre dans cette voie, concernant la structuration de la ligne d’attaque ?

Henry Chavancy : "Je n’ai jamais ressenti la routine"

C’est aujourd’hui plus qu’une possibilité et le retour au premier plan de Henry Chavancy, patron de la défense francilienne et joueur le plus utilisé de l’effectif ciel et blanc, fait plaisir à voir. Au vrai, ledit "Riton" (36 ans) semble même si indispensable à l’équilibre du vestiaire qu’il a dernièrement prolongé l’aventure dans les Hauts-de-Seine d’une année supplémentaire, l’échéance de ce dernier contrat au Racing le conduisant à un arrêt de carrière au printemps 2025, soit dix-huit ans après avoir fait ses premiers pas avec l’équipe professionnelle de la banlieue ouest.

À ce sujet, il nous confiait récemment : "J’aime profondément le Racing et au fil des années, ce club a évolué avec moi. C’est la raison pour laquelle je n’y ai jamais ressenti de lassitude ou de routine." Et l’après, alors ? "On a eu des discussions avec Jacky (Lorenzetti, le propriétaire du club, N.D.L.R.) pour savoir si je continuerai cette aventure au Racing, quand je raccrocherai les crampons. Même si rien n’est acté, l’opportunité est intéressante. Si je peux redonner tout ce qu’on m’a donné et travaillé avec les jeunes du club, j’en serais très heureux."