Pour la première fois de son histoire, le circuit mondial à VII, le Seven Series, avait décidé d’organiser une grande finale après une phase régulière de sept étapes. Alors même si l’Argentine a remporté la phase régulière. Les Bleus sont les grands gagnants de cette saison 2024 après leur victoire à Madrid.

À jamais les premiers. Les Bleus de Jérôme Daret ont remporté la première grande finale du Seven Series dimanche dernier à Madrid, en battant en finale l’Argentine, qui avait terminé la saison régulière à la première place après avoir remporté trois des quatre premières étapes. Une première place mondiale que les Pumas avaient acquise à Singapour le 5 mai dernier. World Rugby avait salué alors la performance des Argentins, vainqueur de la Ligue HSBCSVNS 2024 pouvait-on lire sur les communiqués officiels.

Néanmoins, la phase régulière, riche des sept étapes, servait surtout à établir un classement pour qualifier les huit meilleures équipes de la saison pour la grande finale de Madrid décernant le titre de champion de l’HSBCSVNS 2024, nom officiel du Sevens Series. C’était donc la première fois dans l’histoire du circuit mondial que les compteurs étaient remis à zéro, plaçant les huit qualifiés pour cet événement sur la même ligne de départ, avec l’objectif de devenir champions du monde. Les Français ont su sauter sur l’occasion pour s’offrir ce titre mondial, même si World Rugby se refuse à dire que les Bleus sont champions du monde depuis ce dimanche. En effet, cette appellation est réservée aux vainqueurs de la Coupe du monde qui existe depuis 1993 et qui a lieu tous les quatre ans. La dernière édition a eu lieu en 2022 au Cap en Afrique du Sud et elle a été remportée par les Fidjiens chez les hommes et par l’Australie chez les femmes.

Les Bleus sont donc sur le toit du monde, champions du Seven Series mais ils devront rééditer leur performance de Madrid lors de la Coupe du monde 2026 pour être officiellement reconnus champions du monde. Ce n’est finalement qu’une question de sémantique car les Bleus ont gagné bien plus qu’un titre à Madrid. Ils ont frappé un grand coup et marqué les esprits juste avant les Jeux Olympiques de Paris (le tournoi masculin de rugby à 7 se dispute les 24, 25 et 27 juillet, avant de laisser la place aux filles). C’est une victoire importante dans cette guerre psychologique que se livrent les meilleures nations du monde. C’est aussi la conclusion d’une saison historique pour les Bleus, qui ont retrouvé l’or sur une étape mondiale à Los Angeles, ce qui n’était arrivé qu’une fois en 2005 lors de l’étape de Paris. Les Bleus sont montés quatre fois sur le podium en huit tournois, c’est tout simplement exceptionnel.