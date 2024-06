Les équipes qualifiées au tournoi olympique, les dates de la compétition, le format… Tout comprendre sur le rugby à 7 aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Les équipes qualifiées :

Les Bleus (et les Bleues) sont d’office dans le tableau final. Ils seront accompagnés de 11 autres équipes.

Les équipes masculines qualifiées :

France, Nouvelle-Zélande, Argentine, Fidji, Australie, Uruguay, Irlande, États-Unis, Kenya, Samoa, Japon.

Les équipes féminines qualifiées :

France, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Irlande, Grande-Bretagne, Canada, Afrique du Sud, Fidji, Japon, Brésil.

Il reste une équipe à qualifier au tournoi de repêchage (TQO) qui aura lieu au stade Louis-II de Monaco du 21 au 23 juin. Pour décrocher la dernière place il faudra remporter le tournoi.

Les équipes masculines du TQO :

Chili, Brésil, Grande-Bretagne, Espagne, Canada, Mexique, Afrique du Sud, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Hong Kong, Chine.

Les équipes féminines du TQO :

Argentine, Chine, Tchéquie, Hongkong, Kenya, Jamaïque, Mexique, Papouasie-Nouvelle-Guiée, Paraguay, Pologne, Samoa, Ouganda.

Les dates du tournoi olympique :

Le rugby à 7 débutera dès le mercredi 24 juillet et se terminera le mardi 30 juillet. En effet, le rugby commencera avant le début officiel de l’olympiade. Une particularité qui s’explique car le Stade de France, où se joueront les épreuves, doit être disponible le 2 août pour le début des épreuves d’athlétisme. Le tournoi masculin sera en plus coupé en deux car aucune épreuve n’aura lieu le vendredi 26 juillet, jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Les dates du tournoi masculin :

Mercredi 24 juillet : phase de poules

Jeudi 25 juillet : phase de poule, matchs de classement et quarts de finale

Samedi 27 juillet : matchs de classement, demi-finales et finale

Les dates du tournoi féminin :

Dimanche 28 juillet : phase de poules

Lundi 29 juillet : phase de poule, matchs de classement et quarts de finale

Mardi 30 juillet : matchs de classement, demi-finales et finale

Le format du tournoi olympique :

Les tournois féminins et masculins suivent la même logique assez simple. Les 12 équipes qualifiées (voir ci-dessus) sont réparties en trois poules de quatre, les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés en quart de finale. La phase finale est ensuite classique, et des matchs de classement sont aussi joués.