Dernier du Tournoi des 6 Nations, le Pays de Galles espère se relancer avec sa tournée d’été. Le sélectionneur Warren Gatland a dévoilé sa liste de 36 joueurs pour cette période estivale.

Un été pour oublier le triste hiver. Dernier du Tournoi des 6 Nations 2024, une première depuis 2003, le pays de Galles affrontera l’Afrique du Sud, L’Australie et les Queesland Reds pour sa tournée estivale. Afin de préparer ces rendez-vous, Warren Gatland a dévoilé sa liste ce lundi 3 juin. Quatre joueurs goûtent à leurs premières sélections avec le maillot rouge : Ellis Bevan (demi de mêlée) et Jacob Beetham (arrière) de Cardiff Rugby, ainsi que les ailiers Keelan Giles (Ospreys) et Josh Hathaway (Gloucester Rugby). Une envie de renouveau, car Gatland n’a convoqué aucun ex-capitaine de la sélection. Le choix de ce nouveau leader sera particulièrement scruté lors de cette tournée.

Nous nous dirigeons vers 2027

Certains cadres de la sélection ont été mis au repos pour cette saison estivale. Josh Adams, Ryan Elias et Will Rowlands ne seront donc pas de la partie, d’autant que les joueurs appartenant aux clubs anglais ne participeront pas au premier match, le 22 juin en Afrique du Sud. Certains retours sont à soulever, notamment l’arrière Liam Williams, absent du dernier tournoi. "Je pense que tout le monde apprécie et réalise que nous nous dirigeons vers 2027. Il y a eu des moments pendant les Six Nations où nous avons joué du très bon rugby et mis une certaine pression sur les équipes adverses, mais nous n’avons probablement pas été assez précis." a déclaré Warren Gatland lors de sa conférence de presse. L’occasion dès cette tournée de tourner la page de ce bien triste hiver pour la sélection du Poireau.

\ud83c\udff4?????? ?????? ????? \ud83c\udff4??????



\ud83d\udcaa Your 36-man training squad for the Summer!



The full story below \ud83d\udc47 — Welsh Rugby Union \ud83c\udff4?????? (@WelshRugbyUnion) June 3, 2024

Avants (22)

Corey Domachowski (Cardiff Rugby – 10 caps)

Kemsley Mathias (Scarlets – 2 caps)

Gareth Thomas (Ospreys – 30 caps)

Elliot Dee (Dragons – 51 caps)

Dewi Lake (Ospreys – 12 caps)

Evan Lloyd (Cardiff Rugby – 2 caps)

Sam Parry (Ospreys – 7 caps)

Keiron Assiratti (Cardiff Rugby – 6 caps)

Archie Griffin (Bath Rugby – 1 cap)

Dillon Lewis (Harlequins – 57 caps)

Harri O’Connor (Scarlets – 1 cap)

Henry Thomas (Castres Olympique – 4 caps)

Ben Carter (Dragons – 11 caps)

Cory Hill (Secom Rugguts – 32 caps)

Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs – 17 caps)

Matthew Screech (Dragons – 1 cap)

Christ Tshiunza (Exeter Chiefs – 10 caps)

Mackenzie Martin (Cardiff Rugby – 3 caps)

Jac Morgan (Ospreys – 15 caps)

Taine Plumtree (Scarlets – 2 caps)

Tommy Reffell (Leicester Tigers – 18 caps)

Aaron Wainwright (Dragons – 48 caps)

Arrières (14)

Ellis Bevan (Cardiff Rugby / Caerdydd – uncapped / heb gap)

Gareth Davies (Scarlets – 76 caps)

Kieran Hardy (Scarlets – 21 caps)

Sam Costelow (Scarlets – 12 caps)

Mason Grady (Cardiff Rugby – 11 caps)

Ben Thomas (Cardiff Rugby – 2 caps)

Nick Tompkins (Saracens – 36 caps)

Owen Watkin (Ospreys – 38 caps)

Rio Dyer (Dragons – 19 caps)

Keelan Giles (Ospreys – uncapped)

Josh Hathaway (Gloucester Rugby – uncapped)

Liam Williams (Kubota Spears – 89 caps)

Jacob Beetham (Cardiff Rugby – uncapped / heb gap)

Cameron Winnett (Cardiff Rugby – 5 caps)