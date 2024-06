Ce mercredi, l’Autorité de Régulation du Rugby décidera si le projet de reprise du BOPB, incarné par Shaun Hegarty, Marc Baget et Flip van der Merwe, est oui ou non viable. Le montage financier censé rassurer l’instance, lui, serait en tout cas le suivant…

Propriétaires du BOPB depuis début avril, Shaun Hegarty, Marc Baget et Flip van der Merwe n’ont jamais souhaité dévoiler le montage financier qui leur permettra - ou pas- de voir leur projet être dans ces prochaines heures amendé par l’Autorité de Régulation du Rugby (A2R), le gendarme financier du rugby professionnel.

A ce jour, l'A2R, qui a déjà accordé un long délai aux nouveaux acquéreurs afin qu’ils réunissent les fonds nécessaires à l’homologation du club en Pro D2 pour la saison 2024-2025, réclame du cash : on parle ici d’une enveloppe d’au moins un million d’euros pour solder la saison en cours et trois millions d’euros pour garantir la prochaine. Ces liquidités ont-elles oui ou non été versées ? Si ce n’est pas le cas, le BOPB pourrait être rétrogradé par l’instance dès ce mercredi, Rouen se tenant prêt à remplacer le club basque en deuxième division professionnelle, le cas échéant. Ici, une possibilité d’appel existe aussi.

Si, comme le souhaitent les soixante salariés du BOPB et comme le demande l’A2R, l’argent a été versé sur les comptes, le financeur du projet biarrot serait une fiducie comprenant Otium Capital, un fond d’investissement détenu par Pierre-Edouard Stérin, le milliardaire normand (104e fortune française). Otium Capital, un fond de taille relativement modeste, investit chaque année des sommes oscillant entre 100 000 euros et 40 millions d’euros dans des projets divers. Comme toute structure de ce genre, Otium est là pour rentabiliser un investissement et si le fond garantit l’avenir du BOPB, ce ne sera ni par amour du rugby, ni par philanthropie.

Un projet pour Otium… mais lequel ?

Dès lors, qu’a-t-il été promis à Otium Capital ? Un projet immobilier situé sur le plateau d’Aguilera ? Ici, les rumeurs évoquent la création d’un centre culturel et plusieurs centaines d’appartements, dont plus de la moitié sera néanmoins réservée à au logement social. Lundi matin, dans les colonnes de Midi Olympique, la maire de Biarritz Maïder Arosteguy réfutait de son côté toute option de ce genre.

Mais si ce n’est pour l’immobilier, alors, pourquoi Otium Capital injecterait-il trois millions d’euros pour sauver le Biarritz olympique aujourd’hui ? D’autant que si Otium soutient le projet incarné par Shaun Hegarty afin de lui faire passer le "cut" de l'A2R, il semblerait que le fond d’investissement n’injecte plus, ensuite, d’argent dans le club, laissant Shaun Hegarty et Arnaud Dubois maîtres du quotidien et de l’avenir de la structure. Ledit contrat de fiducie entre le BOPB et Otium, que nous avons pu consulter, permettrait également la cession des droits d’exploitation du bail emphytéotique du club.

En revanche, la société Horizon 7, gérée par le beau-frère de Romain Détré (Pierre Rondinaud), s’est quant à elle engagée par un contrat de partenariat (daté du 6 mai dernier) à ramener 3 millions d’euros de partenariats en Pro D2 (la moitié en cas de relégation en division Nationale), la régie publicitaire percevant alors une commission de 10 % à 15 %, dans la mesure où elle remplirait ses objectifs.

La fiducie, mode d’emploi C’est donc par une fiducie, et non par un investissement direct, que les nouveaux propriétaires du Biarritz olympique espèrent convaincre, ce mercredi, l’A2R de la viabilité de leur projet de reprise pour valider son engagement en Pro D2 la saison prochaine. Mais qu’est-ce donc exactement que cette fiducie ? En termes juridique, le site capitale.fr, référent sur le secteur de l’économie, le définit comme tel : « La fiducie consiste en une opération à travers laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens à un ou plusieurs fiduciaires agissant dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires (article 2011 du Code civil). » Plus simplement, le dictionnaire Larousse parle d’une « acquisition d'un bien par un créancier qui le restitue au débiteur à l'extinction de la dette. » En clair, c’est une forme de prêt sur gage, courant dans l’économie suisse ou américaine. Il permettrait au BO de passer l’écueil l’A2R à court terme. Mais devra, à moyen terme, être restitué.

Qui pour injecter les liquidités ?

Voilà pour les grandes ligne du projet. Reste à savoir si le montage sous forme de Fiducie (permettant une garantie sur compte pour passer devant l’A2R, mais ne semble pas devoir être apportée au club) sera validé par la mairie. Et si, en suivant, le gendarme financier obtiendra enfin un engagement sur le versement des liquidités attendues pour solder l’actuelle saison et repartir pour la suivante.

Tout l’enjeu est là, au moment où les nouveaux et futurs dirigeants du BOPB cherchent toujours des partenaires pour apporter le cash nécessaire et les accompagner dans leur projet immobilier. Faute d’engagement concret, l’A2R ne devrait plus se contenter de promesses…