L’international fidjien Leone Nakarawa a perdu son procès en appel contre le Racing 92. Le deuxième ligne, licencié en 2019, demandait un million d’euros à son ancien club pour rupture abusive de contrat.

En décembre 2019, Leone Nakarawa était licencié du Racing 92 pour faute grave. Le meilleur joueur européen de l’année 2018 était revenu avec deux semaines de retard dans son club à la suite de ses vacances post-Coupe du monde. Et ce, malgré une mise en demeure du club francilien.

Le Fidjien avait engagé une première procédure aux prud’hommes de Paris pour licenciement abusif. Il avait été débouté de l’intégralité de ses demandes, mais avait décidé de faire appel de la décision. Par un arrêt du 6 mai dernier, la Cour d’appel de Paris est allée dans le même sens que le premier jugement en déboutant la demande de dommages et intérêts d’un million d’euros que le deuxième ligne demandait à son ancien club.

Un comportement "individualiste et insubordonné"

Lors du premier jugement, Maître Quiline Vizzavona Moulonguet, l’avocate du Racing 92, avait pointé le comportement "individualiste et insubordonné" du joueur [qui avait] "désorganisé l’équipe et donné un exemple déplorable, alors que le rugby revendique des valeurs de cohésion et d’esprit d’équipe." En s’absentant deux semaines ainsi, Nakarawa avait raté le derby du 3 novembre 2019 face au Stade français et n’était revenu que cinq jours avant un match important en Champions Cup face aux Saracens (17 novembre).

Lors du procès en appel, l’avocat du joueur Me Arnaud Dubois a répété les mêmes arguments qu’en première instance, arguant que son client avait reçu une autorisation orale de son club, sans pour autant en apporter la preuve. Leone Nakarawa avait aussi avancé pour se défendre que le Racing pouvait faire appel à des remplaçants ou encore que les Franciliens avaient remporté les deux rencontres en question. Après cette décision de la Cour d’appel de Paris, l’affaire est donc terminée.

Après son licenciement du Racing, l’international fidjien champion olympique en 2016 de rugby à VII, avait porté les couleurs de Glasgow et de Toulon. À l’intersaison 2022-2023, il s’était engagé avec le Castres olympique où il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026.

Avec 28 matchs joués avec le CO cette saison, il fait partie des éléments forts du club qui tentera de se qualifier pour les phases finales du Top 14 lors de la dernière journée. Les Castrais se déplacent à Bayonne et ont trois points de retard sur le sixième et dernier qualifiable.. le Racing 92 qui jouera dans le même temps sa qualification à La Rochelle.