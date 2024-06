Avec un championnat d’lite 1 qui devrait gagner en compétitivité l’année prochaine en repassant à une poule unique de dix équipes, ces dernières visent à se renforcer. Convoitée par plusieurs écuries, la demie d’ouverture Caroline Drouin serait proche de Lyon, qui lorgne aussi les sœurs Feleu.

À la différence des garçons, ce n’est pas forcément dans les années qui suivent les Coupes du monde que le marché des transferts est le plus animé. À un peu plus d’un an du prochain Mondial féminin qui se tiendra en Angleterre (22 août - 27 septembre 2025), les Bleues ont particulièrement animé le marché, et chaque écurie de l’Élite 1 a fait le nécessaire pour se renforcer. Voilà pourquoi l’ambitieux club du Lou qui a été récemment éliminé en quart de finale par le Stade bordelais, champion de France en titre, insiste pour s’attacher les services de la demie d’ouverture des Bleues et membre de France VII, Caroline Drouin. Actuellement en phase de réathlétisation après avoir subi une intervention chirurgicale au genou qui lui avait fait manquer le dernier Tournoi des 6 Nations, la Rennaise est également sur les tablettes de plusieurs clubs d’Élite 1, et notamment du Stade toulousain.

Lyon lorgne les Feleu, Riffonneau en approche à Grenoble

Mais ce n’est pas tout : les dirigeants lyonnais souhaiteraient également se renforcer devant et voudraient enrôler Manae Feleu, deuxième ligne de Grenoble et capitaine du XV de France Féminin (17 sélections), ainsi que sa jeune sœur Teani (3 capes), la troisième ligne centre des Amazones. Seulement, les dossiers de deux internationales seraient plus compliqués que celui de Caroline Drouin, notamment en raison du brillant cursus universitaire que suit Manae, actuellement en cinquième année de médecine. Et comme il paraît peu probable que sa jeune sœur Teani accepte de se voir séparée de sa sœur, il est probable que le dossier ne progresse pas. En revanche, les dirigeants grenoblois devraient enregistrer l’arrivée de la talonneuse des Bleues Elisa Riffonneau. La Rennaise, qui compte 10 sélections avec les Bleues, évoluait depuis 2023 en Angleterre, aux Ealing Trailfinders.

Queyroi, Touyé et Picut à Toulouse

Sentant que le dossier Caroline Drouin pourrait toutefois lui échapper, le Stade toulousain (éliminé en demi-finale le week-end dernier contre Romagnat) a pris les devants. Le 10 mai dernier, nos confrères de France Bleu Occitanie confirmaient la rumeur qui circulait depuis des semaines, à savoir le recrutement de la demie d’ouverture de Blagnac et du XV de France Lina Queyroi. La Lotoise (23 ans, 14 capes), conduira donc le jeu stadiste la saison prochaine. Une autre coéquipière de Blagnac va la suivre le même chemin : la jeune deuxième ligne internationale Maëlle Picut, qui compte quatre sélections. Enfin, la talonneuse internationale de Montpellier Laure Touyé (29 sélections) dont le contrat FFR n’a pas été renouvelé, va également renforcer la première ligne toulousaine.