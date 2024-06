Au tournoi final de Madrid, Antoine Dupont a remporté sa troisième médaille en autant de participations avec l’équipe de France de rugby à 7. S’il n’est pas tout seul, il est capable de tout changer.

Dans toute leur histoire les Bleus du rugby à 7 n’avaient remporté qu’une médaille d’or, et puis Dupont est arrivé. En trois tournois, le Toulousain a empoché deux breloques d’or, dont une au tournoi final de Madrid. Évidemment, Antoine Dupont n’est pas seul et il arrive dans une équipe qui sait jouer et très bien jouer, mais son apport est indéniable.

Dans la capitale espagnole, il n’a commencé aucun match et même pas joué le premier, mais à chaque fois qu’il est entré c’était pour faire des étincelles. Son essai contre la Grande-Bretagne a fait le tour des réseaux sociaux, ses grattages en défenses sont toujours justes. Face à l’Argentine, en finale, il offre un essai à Paulin Riva. Le meilleur joueur du monde de rugby à XV 2021 monopolise les défenseurs et fait mieux jouer autour de lui. Impensable en début de saison, les Bleus seront parmi les favoris aux JO de Paris cet été.