Info Midol – À la recherche d’un demi d’ouverture depuis plusieurs semaines, le SU Agen a fait de Billy Searle sa priorité. Si le dossier s’avère complexe, l’Anglais devrait bien quitter le Biarritz olympique cet été.

Les rumeurs se confirment du côté d’Armandie. Selon nos informations, le SUA a ciblé Billy Searle et compte bien en faire son demi d’ouverture titulaire la saison prochaine. Alors que Thomas Vincent rejoindra Montpellier et que Ben Volavola n’est pas conservé, les décideurs agenais se sont mis à la recherche de deux ouvreurs. Comme évoqué par Sud-Ouest, la piste menant à Franck Pourteau se confirme. Le demi d’ouverture de Rouen portera les couleurs du Sporting dès la saison prochaine. Il épaulera le jeune Emile Dayral sur qui Sébastien Calvet compte particulièrement.

Mais le gros coup à ce poste pourrait donc venir du Pays basque. Toujours sous contrat la saison prochaine avec le BO, Billy Searle cherche depuis plusieurs semaines une porte de sortie. L’avancée de Biarritz sur les dossiers menant à Dolhagaray, Selponi et Lydon peut en attester.

"Notre piste prioritaire"

Reste désormais au SUA à conclure le dossier. "Il s’agit d’un dossier complexe puisque Billy est toujours sous contrat", rappelle Jeff Fonteneau, qui confirme néanmoins que "c’est notre piste prioritaire en accord avec le staff". Selon nos indiscrétions, les discussions auraient très bien évolué ces dernières heures à tel point qu’un accord ne serait plus très loin d’être trouvé. "Dans tous les cas, il faut que cela soit réglé dans les jours à venir", abonde Fonteneau.

Par ailleurs, au poste de pilier droit, les discussions se poursuivent avec Malik Hamadache pour un éventuel départ du SUA. "Là aussi, dans l’idéal, il faut que ce dossier soit réglé cette semaine", conclut le président du club. Les Agenais ont déjà ciblé plusieurs joueurs en cas d’arrêt du nouveau président de Provale. Mais il ne s’agira pas de Zaccharie Affane, dont le prêt était espéré.