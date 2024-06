Cette 25e et avant-dernière journée de Top 14 a laissé planer du suspense et tout est loin d’être joué. Mais la première place de Toulouse est déjà actée, tout comme la qualification de Toulon et la relégation d’Oyonnax. Les enseignements de la journée !

Avant l’habituel multiplex de la 26e et dernière journée de Top 14, ce week-end a permis d’y voir plus clair et d’assurer ou condamner le destin de certaines équipes. En haut du tableau, le Stade toulousain a confirmé, grâce à son match nul face à La Rochelle, sa première place. Déjà assurés de terminer dans les deux premiers et donc de disputer une demi-finale, les Stadistes termineront leaders de la phase régulière du championnat.

Toulon qualifié

C’est plus serré pour leur poursuivant, puisqu’avec sa victoire face à l’ASM et la défaite de Paris, le RCT peut encore espérer accrocher la deuxième place. Pour ça, il faudra justement aller gagner sur la pelouse du Stade français, dans une rencontre qui sonnera comme un quart de finale. Mais grâce à leur large succès, les Varois sont au moins assurés de jouer les barrages, une première depuis 2018. Ils rejoignent l’UBB, le Stade français et Toulouse dans la liste des clubs certains de voir la phase finale.

Pau et Clermont, respectivement 9e et 10e ont dit adieu à leurs espoirs de qualification après leur défaite face au Racing 92 et Toulon. Castres et Perpignan, qui n’ont plus leur destin en main peuvent tout de même espérer arracher une place dans le top 6 lors de la dernière journée.

Oyonnax en Pro D2

Si ce n’était qu’une question de temps, la relégation d’Oyonnax a été officialisée malgré une victoire face à Bayonne. Les Aindinois retournent donc en Pro D2 un an après leur montée, ils n’ont remporté que sept matchs cette saison. De son côté, le MHR, qui s’y préparait déjà, jouera un barrage face au finaliste perdant de Pro D2 (Grenoble ou Vannes) pour sauver sa place dans l’élite.