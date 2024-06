Toulon a séchement battu Clermont dans une rencontre quasiment à sens unique. Les Varois ont utilisé à la perfection le terme de "match de phase finale" utilisé par Christophe Urios pour lancer la rencontre.

Le rugby peut se targuer d’avoir trois périodes : deux pendant un match et une autre nommée "troisième mi-temps". Clermontois et Toulonnais ont décidé d’ouvrir une autre séquence, présente d’une manière sporadique, en ouvrant les hostilités dès la conférence de presse. Et promis, cette fois, les "méchants" journalistes, que nous sommes parfois, n’y étaient pour rien. On ne la fait pas à ces vieux baroudeurs du Top 14 dans le terrain du jeu médiatique.

Les Auvergnats, ragaillardis par leur remontée au classement, ont annoncé leur intention : venir à Mayol pour jouer un "match de phase finale" et croire au top 6. Ces mots, il y a quelques décennies, auraient été collés au mur de ce que Christophe Urios, comme marque de respect, nomme le "temple du combat". Mignoni et les siens ne sont pas allés jusqu’à cette vieille méthode.

Des miettes devenues un festin

Mais un discours aussi offensif peut-il encore chauffer un groupe adverse qui le reçoit ? " Oui, complètement", a avoué Baubigny dans un sourire. Celui des Auvergnats a été perçu comme un affront. Le capitaine varois ponctuait même qu’il avait "hâte" d’aller sur le terrain pour en découdre, rappelant que Mayol serait "à guichets fermés" pour cette affiche, jadis un sommet des années 2010.

Dans une enceinte incandescente, les Varois ont combattu bien plus que leurs adversaires pour tuer le rêve de Clermont. Et le résultat parle de lui-même. "On n’a rien dit de spécial, a déploré Urios. On a juste dit que nous allions faire un match de phase finale. Ils se sont nourris de ça. J’ai été surpris, parce que j’ai raté un truc. Chacun se nourrit de ce qu’il veut." Des miettes devenues un festin.