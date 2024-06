Vainqueur avec la manière de Bordeaux-Bègles samedi, Perpignan peut espérer accrocher la sixième place. Le déplacement à Pau promet d’être bouillant.

"Ce dernier match à Aimé-Giral peut nous ouvrir les portes de la qualification si l’équipe remplit sa mission. Le top 6 n’était pas un objectif au début mais on veut désormais ce qu’il y a de mieux pour le club." Dans ces colonnes vendredi dernier, Sacha Lotrian avait annoncé la couleur avant la réception de Bordeaux-Bègles. à cent soixante minutes du coup de sifflet final de la saison régulière, l’Usap se départissait enfin, par la voix de son pilier gauche, de son humilité viscérale pour s’autoriser à regarder plus haut, vers cet accessit inenviseagble quelques mois plus tôt. Encore fallait-il être à la hauteur de l’enjeu et d’un adversaire redoutable, samedi après-midi. Pour la dixième fois de la saison sur leurs terres, les Sang et Or ont pris le meilleur sur leurs visiteurs, un ténor de la division, qui plus est. Pendant une mi-temps, conclue sur le retentissant score de 31 à 16 en leur faveur, Jake McIntyre et ses partenaires ont même livré un énième récital offensif avec une nouvelle réalisation au long cours conclue par le supersonique Alistair Crossdale.

La Rochelle, ce rival devenu allié

Si le deuxième acte a vu l’UBB grignoter son retard et menacer ce précieux succès, les troupes de Franck Azéma sont parvenues à conserver l’essentiel : la possibilité d’un top 6, quand bien même les Catalans ne tiennent pas leur destin en mains dans cette farouche lutte à quatre, voire cinq. Passé l’euphorie de cette treizième victoire - un record depuis la remontée, les supporters perpignanais se sont rués sur le classement provisoire pour élaborer tous les scénarii de la fin de saison. Et le cas de figure rêvé leur est apparu. Si le nul décroché par le Stade rochelais à Toulouse compromet en partie leurs plans, les Maritimes peuvent paradoxalement devenir leurs meilleurs alliés en dominant le Racing 92 samedi. Dans le même temps, les Sang et Or devront s’imposer au Hameau face à un adversaire direct. Si elle ne peut plus ambitionner de disputer les phases finales, la Section paloise prétend encore, comme l’Usap, à une qualification en Champions Cup. Un accessit pour lesquels Castres et Clermont sont aussi encore en lice.

Le sujet est loin d’être anecdotique. Pour un club historique comme l’Usap, il s’agit déjà d’une question de prestige, les Sang et Or n’ayant plus participé à la reine des compétitions continentales depuis dix ans et la première relégation du bastion ; il y a aussi un enjeu financier certain avec une plus-value estimée à 250 000 € entre une participation à la C1 et à la C2. Même si ce n’est pas ce qui fera rêver les supporters sang et or d’ici samedi soir.