Auteur de 27 points contre Clermont, Melvyn Jaminet a réalisé un match XXL à Mayol. L'arrière du RCT a été un des grands artisans du largé succès face à l'ASM. Il est l'Oscar de la semaine.

Sous le soleil printanier du bord de la rade varoise, Jaminet a sorti une partition de leader. Dans un match qui avait l’odeur et la saveur d’un match couperet, l’arrière du Rugby Club toulonnais a réalisé un match abouti sous tous les aspects. D’abord excellent dans son exercice favori que sont les tirs au but, le fluet gardien du fond de terrain a brillé. Un seul échec en huit tentatives face aux perches (87,5 %).

Et figurez-vous que c’est sur son propre essai qu’il a manqué la mire. Sa quatrième réalisation de la saison en Top 14 pour être précis. L’ancien joueur de Toulouse double son bilan de la saison dernière avec les Haut-Garonnais. Parfaitement intercalé dans la ligne d’attaque du RCT - en grande forme ce dimanche, il colle Maëlan Rabut et est servi dans le tempo. Jaminet n’a plus qu’à galoper vers l’en-but. En pleine confiance dans cette rencontre, il a pris beaucoup de plaisir sur le terrain et en a donné aux milliers de supporters venus vivre une fête à Mayol.

Au fil de son match, il a réalisé plusieurs gestes de classe. Comme cette prise de balle où il mystifie Alivereti Raka, dépose George Moala et enchaîne avec un superbe jeu au pied. Tuicuvu est à un auriculaire de s’en sa sir et d’inscrire un magnifique essai. On pourra noter aussi une passe au pied transversale sur l’aile de Gabin Villière, ou encore son geste défensif, digne d’un expérimenté défenseur de football, où il dégage le ballon en touche de volée. Avec cette performance majuscule, Melvyn Jaminet bat le record de la saison, un record qu’il avait lui-même établi : celui du nombre de points inscrits par un seul joueur cette saison.

Il en a marqué vingt-sept dans cette rencontre et surpasse sa performance de la 20e journée ou celle de Paddy Jackson à la 4e journée (vingt-six points). Un Jaminet record pour un RCT jouasse de retrouver la phase finale six saisons plus tard.