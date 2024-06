Alors qu’ils tenaient la qualification en mains à deux minutes de la fin, les Maritimes ont concédé le nul. Il faudra battre le Racing 92 pour voir la phase finale.

"Nous sommes tous hyperexcités et on a envie de se frotter à Toulouse qui est champion d’Europe et sur une lancée incroyable. Ce sera le moyen de se jauger et, je l’espère, de bien nous lancer pour attaquer la phase finale." Avec une sixième place provisoire à défendre et encore deux journées à disputer, il était effectivement l’heure pour les Maritimes de Quentin Lespiaucq-Brettes de passer la vitesse supérieure ce dimanche. Mieux vaut tard que jamais...

Après des semaines empreintes de bonne volonté mais aussi de fébrilité, marquées par des succès précieux à la maison et des défaites rageantes hors de leurs bases, ce symbolique déplacement dans la Ville rose, face au nouveau détenteur de la Champions Cup, accessoirement tenant du Brennus, allait-il marquer la progression tant attendue ? Le début de match l’a laissé penser avec deux beaux essais maritimes : il y eut déjà ce mouvement bien exécuté sublimé par une passe après contact de UJ Seuteni pour Jack Nowell puis cette relance au long cours conclue par un coup de boutoir de Will Skelton.

Et Alldritt sonna la charge

Avec onze points d’écart au quart d’heure de jeu, les hommes de Ronan O’Gara semblaient avoir pris un premier ascendant sur des Haut-Garonnais rajeunis et remaniés. Allait-on se diriger vers un deuxième succès à l’extérieur cette saison en Top 14 pour les Jaune et Noir ? C’était mal connaître l’étendue des ressources du Stade toulousain emmené par ses épatants Castro-Ferreira, Cramont et Ntamack. C’était sous-estimer, aussi, le manque de maîtrise actuel des Charentais, perceptible à travers toute une série d’approximations - une pénalité et un bras cassé en mêlée, deux lancers perdus - et leurs difficultés à avoir la mainmise sur le ballon (36 % de possession sur la première période).

Les trois points de retard à la mi-temps étaient ainsi un moindre mal au regard de la domination territoriale adverse. Brice Dulin, par la précision de son pied gauche, UJ Seuteni, dans un bon soir, et Grégory Alldritt, épatant au cœur du combat, ont œuvré à tour de rôle pour forcer la décision. Mais quelques éclairs individuels ne suffisent pas à compenser les errements collectifs. Pas face à cet adversaire-là en tout cas et la sanction est venue, à la dernière minute, avec une égalisation toulousaine.

Si un succès au Stadium lui aurait permis de valider sa présence en phase finale, le Stade rochelais n’en garde pas moins son destin en mains pour la qualification. Une victoire - voire un bonus défensif - face au Racing 92 suffira à Grégory Alldritt et ses partenaires pour prolonger leur saison d’au moins une semaine. C’est bien là l’essentiel.